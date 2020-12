Coronasmitte betød anmeldelse til politiet

- Jeg ville statuere et eksempel for, at der er grænser for, hvad man kan tillade sig. Derfor politianmeldte jeg ham, efter telefonisk at være truet med, at han han ville sørge for at få mig helt ud af kommunen, ligesom han ville sørge for, at der blev skrevet mange avisspalter om mig.