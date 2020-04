Kastaniegården står fortsat tom, selv om den er indrettet til at modtage coronasmittede hjemløse. Privatfoto

Coronasenge til hjemløse står stadig tomme efter tre uger

Siden 1. april har det ellers stået klar til at modtage coronasmittede beboere fra forsorgshjemmet Toften i Slagelse, men lykkeligvis har der ikke været brug for det.

- Der er ingen beboere der, og der er ingen ansatte der. Men vi er klar til at rykke ud med kort varsel. Vi er jo spændt på, hvad der sker, når nu vi åbner langsomt op igen for samfundet, siger forstander Karen-Marie Heltoft.

Forstanderen fortæller, at de ikke har nogen udgifter forbundet med, at Kastaniegården står klar til at tage imod coronasmittede hjemløse.