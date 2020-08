Den 15. august skulle der være samlet penge ind til Børns Voksenvenner med eventet »Børnekøredag og Superbiler«, hvor både racerkører Mikkel C. Johansen og hans Mercedes ville deltage. Men eventet er nu aflyst. Foto: PR-foto

Coronaregler sætter kæp i hjulet for bil-event til fordel for børn

På grund af corona er eventet »Børnekøredag og Superbiler« aflyst. Her skulle racerkører Mikkel C. Johansen ellers i samarbejde med bilforhandler Strada Auto have samlet penge ind til Børns Voksenvenner. Flere børn er på venteliste til en såkaldt voksenven, og formand ser et muligt behov vokse.

Slagelse - 13. august 2020 kl. 11:28 Af Fleur Sativa

De kan både sige »dyt dyt« og »wroom wroom«. Og efter planen skulle de også have været med til at give børn op til 14 år en helt særlig oplevelse.

Men på grund af coronarestriktioner er eventet »Børnekøredag og Superbiler«, der skulle være afholdt den 15. august til fordel for Børns Voksenvenner i Slagelse, aflyst.

Det skriver Børns Voksenvenner og Strada Auto i en pressemeddelelse.

På dagen skulle en hel række af specielle biler ellers have stået klar til en gratis køretur, når racerkøreren Mikkel C. Johansen, der i mange år har været ambassadør for Børns Voksenvenner, ville møde op hos den lokale bilforhandler og give børn en særlig oplevelse.

- Vi er utroligt kede af situationen, vi havde glædet os til at give børn en kæmpe oplevelse sammen med alle de velvillige personer, der ville have stillet dem selv og bil til rådighed. Vi håber at kunne gennemføre arrangementet, når tiden igen er til det, står der i pressemeddelelsen.

Må kun samles 100 Aflysningen sker som følge af forsamlingsforbuddet, der kun tillader op til 100 personer at forsamle sig. Ifølge planen skulle det ellers være hævet til 200 personer den 8. august i takt med den gradvise genåbning af Danmark. Men det har regeringen udskudt.

- Med de skærpede retningslinjer, vil vi ikke kunne gennemføre arrangementet i den form, som vi havde ønsket det. En reducering af aktiviteter på pladsen og i antal deltagende biler ville ikke give den ønskede store dag for gæster og deltagende, skriver de to arrangører i den udsendte pressemeddelelse.

- Samtidig med at smittetallet igen er begyndt at stige, så kan vi ikke med god samvittighed gennemføre arrangementet. Vi gør det både af hensyn til gæster, frivillige hjælpere og kørere, uddybes det.

Behov for indsats Formanden for Børns Voksenvenner i Slagelse, Allan Nicolaisen, havde ellers set frem til eventet. Overskuddet fra »Børnekøredag og Superbiler« skulle nemlig være gået til markedsføring af organisationens aktiviteter for at sprede kendskabet til tilbuddet.

Det skulle samtidig sikre, at flere ville melde sig som frivillig voksenven.

I øjeblikket er der nemlig ifølge Børns Voksenvenner i Slagelse cirka 20 børn på venteliste til en voksenven. Nogle af disse kommer dog også fra Sorø og noget af Kalundborg Kommuner.

Men ifølge Allan Nicolaisen risikerer behovet for flere voksenvenner at stige på grund af coronavirus. Artiklen fortsætter efter billedet...

Formand for Børns Voksenvenner i Slagelse Allan Nicolaisen, der selv i flere år har været voksenven for Mads Andersen, forudser et øget behov for flere voksenvenner. Allerede nu er flere børn på venteliste. Foto: Elisabeth Eskelund Østergaard



- Hvis vi lytter til krisecentrene, så siger de jo, at der er mere vold i hjemmet. Ligesom man snakker om, at flere par bliver skilt eller går fra hinanden. Det kan sagtens resultere i, at der om noget tid vil stå endnu flere børn med behovet for en voksenven, fortæller formanden.

»Et slags pusterum« Børns Voksenvenners arbejde går ud på at sætte børn sammen med voksne, der melder sig som frivillig »voksenven«. Typisk er det børn med et spinkelt netværk eller manglende kontakt til én eller flere forældre, der kan have behov for den ekstra voksenkontakt.

- Vi ser tit, at det er unge drenge, der bor alene med deres mor og ikke har kontakt til deres far, som kan have rigtig meget glæde af en voksenven. De mangler simpelthen det her faderlige eller mandlige forbillede, forklarer Allan Nicolaisen.

- Børnene og deres voksenven tager gerne ud og laver ting sammen. Og på den måde bliver den ekstra voksen et slags pusterum for barnet, der kan have det svært og »blive glemt« på grund af et andet familiemedlems sygdomsforløb, fortæller Allan Nicolaisen.

Penge til aktiviteter Når et barn søger om en voksenven, bliver han eller hun »matchet« med en voksen, der passer til barnet både geografisk, personligt og i forhold til interesser. Og her er et godt match vigtigt, fortæller formanden.

- Det er både for barnets og den voksnes skyld. Det skal være en god oplevelse for alle at få eller være en voksenven. For som regel er det alle parter - både barnet og den voksne, der får noget ud af relationen, siger Allan Nicolaisen og peger på, at noget af overskuddet fra det nu aflyste event også skulle være gået til aktiviteter.

Et par gange om året arrangerer Børns Voksenvenner nemlig aktiviteter for samtlige af de børn, der er tilknyttet ordningen.

- Det plejer at være rigtig godt, fordi børnene her også ser, at de ikke står alene. Der er nemlig flere, der har behov for en ekstra voksen i deres liv, fortæller formand Allan Nicolaisen.

Om eventet »Børnekøredag og Superbiler« bliver afholdt på et senere tidspunkt er uvist. Arrangørerne følger coronaudviklingen.