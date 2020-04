Frisør Lonnie Hvitfeldt Rosenstrøm trapper ned efter at have fået det meget bedre under corona-lukningen af salonen i Brænderigården.

Coronapause får frisør til at sadle om

Slagelse - 27. april 2020 kl. 13:26 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem til 1. juni bliver åbningstiden i Salon Hvitfeldt i Brænderigården skåret ned, og 10. oktober lukker salonen, hvorefter frisør Lonnie Hvitfeldt Rosenstrøm i begrænset omfang og fortrinsvis i weekender kører hjem til kunder og klipper dem. Coronakrisen, hvor hendes salon har været lukket en måneds tid, har fået Lonnie Hvitfeldt Rosenstrøm til at tage beslutningen af hensyn til sit helbred.

- Mens jeg gik hjemme, havde jeg hverken hovedpine, ondt i ryggen, nakken og skuldrene eller eksem på hænderne, fortæller frisøren om baggrunden for beslutningen om i første omgang at skære kraftigt ned på frisørjobbet og siden lukke salonen, som fylder otte år 23. maj.

Hun skal i stedet arbejde i sin mand, Matthias' firma, »Carcarefreaks.eu«, der sælger bilplejeprodukter.

Lonnie, der er 35 år, blev udlært frisør i 2009. Allerede et år efter begyndte hun at lide af det, der kaldes vandeksem, og siden er de øvrige helbredsproblemer stødt til.

- Det er vel et års tid siden, min fysioterapeut sagde, at jeg skulle finde mig et nyt arbejde. Jeg måtte tage panodiler hver dag, når jeg kom hjem.

Blandede følelser Mens de fleste andre frisører har gået og trippet for at komme at komme i gang igen i denne uge, har det været med blandede følelser, at Lonnie skulle tilbage til saksen, efter at beslutningen om at skifte spor har været truffet.

- Jeg er glad for at have fået mulighed for at prøve noget andet. Jeg vil savne kunderne, men der er ikke den samme glæde ved det, fortæller hun.

Lejemålet i Brænderigården er sagt op fra 10. oktober. Det er ellers en god forretning med tre ugers ventetid i øjeblikket og under normale omstændigheder halvanden uges ventetid.