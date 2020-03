Foto: Carsten Lysdal

Coronakrisen kradser: Må sende 42 medarbejdere hjem

Slagelse - 21. marts 2020

- Det ser hårdt ud. Det bliver en lang, sej kamp, konstaterer Morten Enøe-Christiansen i Kok Amok i Vestsjællandscentret.

I alt er 42 medarbejdere sendt hjem, og indehaveren har én kunde at betjene - en institution.

Ligesom de øvrige butikker i centret blev døren til Kok Amok lukket onsdag, og lige nu forsøger Morten Enøe Christiansen at få overblik over, om Folketingets forskellige hjælpepakker til erhvervslivet er relevante for ham.

- Det vælter ind med aflysninger. 250 konfirmationer er rykket. Nogle af dem helt til efteråret, og jeg ved ikke endnu, om vi kan bruge hjælpepakkerne til noget. Der er ingen tvivl om, at de prøver at hjælpe, men det er svært at agere, siger Morten Enøe-Christiansen.

Han har ikke overblik over de økonomiske konsekvenser endnu. Alt afhænger af, hvor længe restriktionerne på grund af coronavirus vil vare.

Dermed er det også et åbent spørgsmål, om de hjemsendte medarbejdere risikerer at blive afskediget.

- Er det her overstået efter påske, er vi heldige, men man ved jo aldrig, hvis det varer flere måneder. Vi må bare tro på, at vi kommer over det, lyder det fra Morten Enøe-Christiansen, som til gengæld kan fastslå, at han her og nu bliver nødt til at smide madvarer ud.