Coronakrise giver penge i kasssen hos ung iværksætter

Da coronavirussen kom til Danmark, blev der fra flere butikker hamstret toiletpapir. Og netop de små, bløde ruller har en 24-årig iværksætter i dag større succes med at sælge end nogensinde før – ifølge ham selv takket være virussen.

Slagelse - 16. april 2020 kl. 15:30

Den er cylinderformet, består af flere lag, og de fleste af os har altid et mindre lager af den i vores husholdning.

Alligevel har toiletrullen i disse dage, efter coronavirus har spredt sig til Danmark, fået en hidtil uset værdi for den almindelige dansker.

Noget, der samtidig har skabt værdi for den 24-årige iværksætter Emil Larsen fra Slagelse. For halvandet år siden startede han nemlig sit firma Fego Papir, hvor han sælger økologisk toiletpapir lavet af bambus.

Og for cirka halvanden måned siden - da det første tilfælde af coronavirus blev bekræftet i Danmark - tog det fart.

- Vi havde omkring 10.000 ruller på lager, og de forsvandt lynhurtigt. Så i øjeblikket har vi en 40-fods container på vej, som indeholder 60.000 ruller, fortæller Emil Larsen, der har startet firmaet med forretningspartneren Rasmus Kinnerup.

Kan ikke følge med I dag har de svært ved at følge med efterspørgslen, hvor private køber op til 15 kasser ad gangen, fortæller den unge iværksætter. Og så er de samtidig kommet i kontakt med både online-supermarkedet Nemlig.com og Dansk Supermarked.

En succes, der også har ført til, at det nystartede firma netop har skudt deres første reklamefilm.

- Vi har ikke før haft nogen markedsføring. Men pludselig sælger vi både til private og virksomheder. Sågar reklamebureauer i København. Alle vil jo have toiletpapir, forklarer Emil Larsen, der ikke er et sekund i tvivl om, at årsagen til den pludselige succes skal findes i coronakrisen.

- På én dag blev toiletpapir bare ekstremt meget værd, fordi der spredte sig en panik blandt folk. Og i dag er panikken aftaget, men den er ikke forsvundet. Jeg får stadig mange henvendelser fra købere, fortæller virksomhedsejeren, der i øjeblikket har solgt alt ud og venter på en leverance.

- Vores største krise er, at vi har svært ved at følge med efterspørgslen. Og vi ærgrer os sindssygt meget over, at vi ikke har noget at sende, så vi kan imødekomme denne efterspørgsel - men det er jo et luksusproblem, slår han fast.

Virus som god reklame Ifølge Emil Larsen har coronavirus på denne måde været en slags »god reklame« for Fego Papir. For da alle pludselig søgte efter toiletpapir på f.eks. Google, kom fimaet blandt andet frem som søgeresultat.

Selv om coronavirus og en tilstand af panik blandt folk har været årsag til succesen, er iværksætteren fra Slagelse dog ikke bekymret for, at det for firmaet bliver en kortvarig lykke, som vil aftage, når virussen gør.

- Det er rigtigt, at succesen i øjeblikket godt kan føles en smule kunstigt opretholdt, men som nystartet virksomhed ligger værdien i den opmærksomhed, vi får. Og jeg tror på, at der er kunder, som først har opdaget os nu, som fortsat vil vende tilbage, fortæller Emil Larsen.

Den tilbagevendende kunde er også den miljøbevidste kunde, forklarer han. Foruden at toiletpapiret er lavet af bambus, som kræver mindre CO2, donerer Fego Papir nemlig også 50 procent af sit overskud til miljø-forbedrende formål og bruger ikke plastik.

Værdier, der ifølge Emil Larsen er årsag til, at firmaet nu også er ved at udvide med salg til virksomheder.

Ingen dårlig samvittighed - Jeg tror, at de ser, at vi differencierer os. At vi er et bedre alternativ end den almindelige toiletrulle, fordi vi afsætter et mindre aftryk på jorden. Og så er vi ikke dyrere end andet luksustoiletpapir, forklarer han og peger på, at virksomheden ikke har hævet priserne i takt med den stigende efterspørgsel.

Selv om den unge iværksætter har en blandet følelse over, at firmaets succes skyldes en verdensomspændende virus, føler han derfor ikke, at han har »udnyttet« situationen.

I stedet har firmaet »blot brugt sig af den mulighed, coronavirus har bragt med sig«, siger Emil Larsen, der derfor ikke er stærkt plaget af dårlig samvittighed.

- Selvfølgelig er det med blandede følelser, at det går godt lige præcis nu. Men jeg har set mange sælge til overpriser, og de burde have etiske dilemmaer - men det har jeg ikke. For vi har ikke forsøgt at spinde guld på det her. Priserne er forblevet de samme, fastslår han og uddyber:

- Så vil nogen måske kalde mig en dårlig forretningsmand, men jeg har ikke tænkt mig at slå plat på det her. Jeg skal ikke tjene unødig mange penge. Som nystartet firma har det værdi nok at blive bemærket. Og det bliver Fego Papir i øjeblikket.

- Om man så decideret skal takke coronavirus - ja, det tror jeg - men det vil jeg alligevel undlade at gøre, slår Emil Larsen fast.