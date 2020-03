Se billedserie Murermester Richard Nielsen har travlt i Børnehuset Møllebakken. Mens børnene er sendt hjem får man ordnet nogle af de ting, som ellers først skulle være lavet i sommerferien. Foto: Solveig Hansen

Corona-tiltag giver nye muligheder: Håndværkere i sving flere steder

Slagelse - 28. marts 2020 kl. 11:47 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solen skinner, og radioen kører for fulde drøn, mens murermester Richard Nielsen fredag formiddag er i gang med at udbedre frostskader i murværket på gavlen på Børnehuset Møllebakken.

Umiddelbart ligner det en helt almindelig arbejdsdag, hvad det for så vidt også er - blot mangler de børn, der plejer at husere på matriklen på Møllebakken.

- Vi skal også have malet stuerne, og det er rigtig svært at gøre, når der er børn, så selv om vi helst ville have, at børnene var her som sædvanlig, så er det en god lejlighed for os at få fulgt op på både forbedringer og vedligehold, siger Jan Hansen.

Han er leder af Børnehuset Møllebakken, der til daglig har omtrent 60 børn, men som nu er lagt øde på grund af COVID-19.

- Vi var lidt i gang, inden coronavirus kom ind i billedet, men nu kan vi ligeså godt få lavet nogle af de ting, som der er behov for, og som vi i stedet skulle vente med til sommerferien, siger Lars Hansen.

Skorstenen skal også have en tur, og tagrenderne skal skiftes. Det sidste tager Tranderup VVS sig af.

- Det betyder rigtig meget for os i de her tider. Vi har i de sidste par uger oplevet at få rigtig mange opgaver udskudt på ubestemt tid, siger Martin Vikmann Onstrup, der er ejer af Tranderup VSS, hvor seks mand til hverdag deles op opgaverne.

- Det er risikoen for smitte, der gør, at vores kunder ser tiden lidt an -men også usikkerhed om økonomien, kan vi mærke, har en betydning, siger Martin Vikmann Onstrup, der i øjeblikket også har et par mand i gang på Boeslunde Skole, hvor det er varme og ventilation, der skal gås efter i sømmene.

- Når børn, lærere og pædagoger ikke er der, er der ikke så mange hensyn at tage, og vi kan planlægge vores arbejde mere hensigtsmæssigt, siger Martin Vikmann Onstrup.

Han glæder sig over den politiske beslutning om, at landets kommuner nu kan glemme alt om det sædvanlige anlægsloft, som er en grænse for, hvor mange penge kommunerne normalt må bruge på eksempelvis renoveringer og nybyggeri.

Også i Slagelse Kommune bakker man op, og borgmester John Dyrby Paulsen (S) tøver ikke med at opfordre til at holde hjulene i gang.

- Børnehaver, skoler og lignende skal se at få sat nogle ting i gang ved at hyre lokale håndværkere - simpelthen for at holde hjulene i gang i lokalområdet, har John Dyrby Paulsen udtalt til Sjællandske tidligere på ugen, og det budskab ser ud til at være nået ud til de rette.

- Det er absolut en positiv konsekvens af alt der her med corona, siger Martin Vikmann Onstrup, der ligesom murermester Richard Nielsen arbejder på livet løs, mens mange andre er sendt hjem uden at kunne gøre det samme.