Et stort antal smittede i Norditalien får de danske myndigheder til at hæve beredskabet i Danmark. Derfor holdes Antvorskov Kaserne i Slagelse i beredskab. Arkivfoto

Corona-smittede til Slagelse: - Det er rettidig omhu

Én ting er et øget antal smittede i Norditalien - noget helt andet er situationen i Danmark, hvor der endnu ikke er konstateret et eneste tilfælde af smittede med Corona-virus. Derfor råder viceborgmester Villum Christensen (LA) alle til at tage det roligt og ikke bekymre sig unødigt.