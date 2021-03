Flere voksne smittes i kommunen, som tirsdag får besøg af to mobile testvogne i Kvarterhuset på Motalavej og i Nordhuset i Ringparken. Begge steder er der åben for kviktest (næsen) uden tidsbestilling fra klokken 09.00-19.00. Foto:Helge Wedel

Corona-smitte stiger hos voksne - testvogne på vej i to ghettoer

Corona-smitte stiger så meget hos voksne, at der tirsdag sendes testvogne til Motalavej og Ringparken, hvor især voksne opfordres til at lade sig teste.

Den har været på Motalavej før. En mobil testvogn fra Region Sjælland. Det gav tilbage i november lange køer foran Kvarterhuset af borgere, der ønskede en kviktest taget i næsen med svar efter 15 minutter uden at have bestilt tid først.

Tirsdag er en mobil testvogn bemandet af Falck tilbage på Motalavej, fordi Covid-19-smittetallet er i stigning. Også i Nordhuset i Ringparken i Slagelse vil der være en mobil testvogn. Begge steder er der åben for test mellem klokken 09.00 og 19.00. Det oplyser sundhedsplejerske Bodil Bahnsen, der er leder af kommunens sundhedstjeneste, til Sjællandske.

- Det er blandt de voksne på blandt andet Fasanstien og på Rosenkildevej i Slagelse, at smitten særligt stiger. De seneste syv dage har vi samlet haft 98 smittede, hvilket giver et incidenttal på 124,3, som ville være antal smittede, hvis der boede 100.000 i Slagelse Kommune, siger Bodil Bahsen til avisen.

+50-årige

Hun tilføjer, at det især er blandt de plus 50-årige, at smitten stiger med mange smittede mellem 60 og 69 år, mens der er ganske få blandt børn og unge, selv om de mindste klasser har været tilbage i skole siden den 8. februar.