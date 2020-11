Et glimt fra sidste års udstilling, hvor menighedsrådsmedlem Helle Purup kunne glæde sig over stor tilstrømning til Vemmelev Kirke. Hun ses her (til venstre) sammen med Rasa Dzimidaviciene, der repræsenterede sin mor Konstancija Dzimidaviciene, ved en af sidstnævntes stentøjsskulpturer. Foto: Arne Svendsen

Corona-smitte aflyser »Kunst og Kirker 2020«

Smitte blandt personale i to af provstiets kirker er årsag til, at styregruppe ikke finder det forsvarligt at gennemføre weekendens store udstilling.

Der var lagt op til en stor kulturel begivenhed, som skulle åbnes af kulturminister Joy Mogensen, men arrangementet »Kunst og kirker«, der skulle have været afviklet i weekenden, er nu blevet aflyst.

- Det er med stor beklagelse, at Styregruppen vedrørende Kunst og Kirker må meddele, at vi ser os nødsaget til at aflyse arrangementet i år på grund af COVID 19, hedder det i en udsendt meddelelse fra provst Ulla Thorbjørn Hansen og formand for Kunst og Kirker Per Thuesen på vegne af styregruppen..

Her står der også at læse, at på det afsluttende arbejdsgruppemøde tirsdag modtog alle involverede menighedsråd en begrundelse for, hvorfor styregruppen ud fra gældende bestemmelser udsendt fra Kirkeministeriet fortsat støttede op om udstillingen.

- Men da situationen henover weekenden har udviklet sig, og der nu desværre er smittede blandt kirkens personale i to af provstiets kirker, og det viser sig, at der nu tillige er ventetid på at få taget en test, så synes styregruppen ikke længere, at det er forsvarligt at gennemføre »Kunst og Kirker«, skriver Ulla Thorbjørn Hansen og Per Thuesen.

Smitte kan ramme kirkelige handlinger

De skriver videre, at det er rigtig ærgerligt at måtte aflyse - og på dette sene tidspunkt.

- Men hellere »safe than sorry«, og med 15 kirker involveret i »Kunst og Kirker« inklusive personale og frivillige, så kan én smittet hurtigt betyde, at rigtig mange mennesker bliver smittet eller skal i isolation i længere tid også uden symptomer, indtil de kan blive testet. Det har betydning lokalt for gennemførelse af kirkelige handlinger, bisættelser/begravelser, bryllupper, dåb og gudstjenester, som vi bliver nødt til at prioritere i denne tid. Og da der forventes at komme besøgende fra hele landet til Kunst og kirker, kunne det desværre også betyde smittespredning til resten af landet, står der også i meddelelsen.

Besøg galleri og kirke Ulla Thorbjørn Hansen og Per Thuesen skriver videre, at når man i styregruppen har valgt at satse på at gennemføre »Kunst og kirker« indtil nu, så er det fordi det er vigtigt, at vi ikke lader corona-tristheden råde.

- »Kunst og Kirker« var tænkt som en af de måder, hvorpå vi her i Slagelse kunne være med til at modvirke ensomhed og tab af livsmod. Vi vil nu i stedet anbefale folk at besøge et lokalt galleri og en af provstiets smukke kirker i den kommende weekend ved at deltage i gudstjenestens fællesskab lokalt, hvor det er muligt, skriver provst Ulla Thorbjørn Hansen og Per Thuesen, formand for Kunst og Kirker.