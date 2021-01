Bo Boyner (tv), Campinggården Slagelse, og leder af afdelingen for autocampere, Jan Meirup Nielsen. Se mere på www.campinggaarden.dk. Privatfoto

Corona sender campingvogne i høj kurs

Det går godt for dem, der handler med campingvogne og autocampere. Så godt, at det kan være svært at følge med efterspørgslen, lyder

det fra Campinggården i Slagelse.

Slagelse - 20. januar 2021 kl. 14:30 Af Kim Brandt

Hvis du er på udkig efter en ny campingvogn eller autocamper, så kan du risikere at komme til at kigge langt i år.

Der er nemlig rift om nye campingvogne - og det har der faktisk været de sidste par år, fortæller Bo Boyner fra Campinggården i udkanten af Slagelse.

- Jeg kan sige så meget, at vi har bestilt 30 procent flere vogne hjem i år end sidste år, og jeg har allerede måttet sige nej til flere kunder, siger han tirsdag til Sjællandske.

Umiddelbart skulle man tro, at det skyldes corona-situationen, som har fået flere og flere til at droppe ferien i udlandet og blive i Danmark.

- Det er da også en stor del af forklaringen, men vi kunne allerede mærke en stigende interesse for et par år siden, fortæller han.

Coronaen har altså bare sat »turbo« på en allerede stigende tendens.

Levering? Mens der stadig er et stort marked for brugte campingvogne/autocampere, så er interessen ifølge Bo Boyner størst for de nyeste modeller:

- Det første, folk spørger om, når de ringer, det er: »Hvornår kan I levere«?

Og det afhænger naturligvis af, hvilken eksakt model, der efterspørges.

Nye autocampere koster fra 600.000 kroner og op til det dobbelte, mens campingvogne er noget billigere.

De nyeste modeller bliver som regel præsenteret i oktober måned.

- Vi præsenterede de nye 2021-modeller i oktober sidste år, og vi har kun otte stykker tilbage, fortæller han.

Og det kan være svært at sikre sig en specifik model, hvis man ikke har været ude i god tid:

- Hvis man skal bruge en vogn til foråret, så er det med at komme ud af busken nu, siger han.

Den stigende efterspørgsel har gjort det svært for nogle leverandører og underleverandører at følge med, og det er en af grunden til, at det kan være svært at finde lige præcis den model, man har gået og drømt om.

Klar ved telefonen Campinggården i Slagelse kunne sidste år i marts fejre 50 års jubilæum. Og det skete lige før Danmark lukkede ned første gang.

- Vi nåede lige at holde vores jubilæum. Og allerede der kunne vi mærke en meget stor efterspørgsel, som bestemt ikke er blevet mindre nu, siger Bo Boyner.

Lige nu holder butikken og salgsafdelingen fysisk lukket - foreløbig til og med den 7. februar - men det er stadig muligt at kontakte Campinggården telefonisk for råd og vejledning om alt, hvad der vedrører autocampere m.m. Værkstedet er også åbent som normalt, men kun mod forudgående aftale pr. mail eller telefon.