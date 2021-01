Corona-restriktioner bekymrer: »Det er en kæmpeudfordring«

Skolegangene er tomme foreløbig de næste to uger, mens elever i hele landet skal modtage online-undervisning. Men de mindste børn kan ikke koncentrere sig i mere end 15 minutter ad gangen, og ikke alle familier har den nødvendige computeradgang, lyder bekymringen fra flere skoler. Det bliver samtidig en udfordring for forældrene, der både skal understøtte børnenes undervisning, mens de måske selv arbejder hjemmefra.

Skoleelever i hele landet skal online-undervises hjemmefra mindst to uger efter juleferien, men flere skoler frygter for undervisningens kvalitet. Særligt, når det kommer til de mindste klassetrin.

Har man nogensinde befundet sig i en børnehaveklasse, ved man, at det kan være svært at få indskolingselever til at sidde stille og koncentreret. Og med undervisning foran en computer bliver udfordringen kun større.

Det fortæller flere skoler, som Sjællandske har været i kontakt med. Blandt andet Baggesenskolen i Korsør, hvor man har forsøgt at imødekomme udfordringen gennem såkaldte »nødmapper«:

- Lige inden juleferien sagde jeg til alle lærerene: Husk nu at give børnene noget med hjem, som de kan arbejde med alene. Så vi har forsøgt at sikre os så meget som muligt, fortæller skoleleder Helle Smidt Haim.

De såkaldte »nødmapper« er således mapper med forskellige skoleopgaver, som børnene har fået med hjem sammen med beskeden om kun at arbejde med dem i det omfang, som skolen giver besked.

Og lige præcis nedlukningen af landets skoler og kravet om nødundervisning gør det nu nødvendigt at finde mapperne frem, mener Helle Smidt Haim.

Ikke alle har computer - Vi har haft online-undervisning før, så der er ikke noget anderledes i det. Men det er bare en kæmpeudfordring i forhold til de små, der ikke kan sidde stille foran en computer på samme måde, som de ældre elever kan, forklarer skolelederen.

Det bliver samtidig en udfordring for forældrene, der både skal understøtte børnenes undervisning, mens de måske selv arbejder hjemmefra. Artiklen fortsætter efter billedet...

Skoleleder Helle Smidt Haim fra Baggesenskolen i Korsør har sørget for, at alle børn har såkaldte »nødmapper«, de kan arbejde med hjemmefra. Arkivfoto

Men også familier, der ikke nødvendigvis har adgang til flere computere i husstanden, får et problem, hvis undervisningen skal foregå virtuelt, fortæller Helle Smidt Haim.

- Der er måske én, og den skal far eller mor eller de store børn bruge, forklarer hun og peger på, at flere lærere fra Baggesenskolen derfor har påtaget sig ekstra opgaver ved at køre ud til skoleleverne med fysisk materiale fra morgenstunden.

- Det bliver smidt i deres postkasse, så der er ikke er nogen kontakt eller smitterisiko, forklarer skolelederen.

Frygter A- og B-hold Bekymringen over kvaliteten af nødundervisningen, som er særligt udfordrende for de mindste klasser, står Helle Smidt Haim ikke alene med.

På privatskolen Helms Skole i Korsør frygter konstitueret skoleleder Marlene Rohde Søndergaard, at der kan blive skabt et A- og et B-hold på grund af kravet om online-undervisning.

- Virkeligheden er, at selv i 2021 er det ikke alle, der har adgang til en computer. Og slet ikke til alle i en husstand. Derfor sørger vi for, at lærerne i de mindste klasser har telefonisk kontakt med eleverne, fortæller skolelederen, der på den måde fraviger fra kravet om online-undervisning. Artiklen fortsætter efter billedet...

På Helms Skole i Korsør, der er en privatskole, frygter man at online-undervisningen kan skabe et A- og B-hold blandt elever. Foto: Carsten Lysdal

- Jeg stiller ikke krav om, at den virtuelle undervisning er der til de små elever. Det kan lige så godt være klasselærerne, der bare lige siger godmorgen til eleverne og spørger, hvad de har tænkt sig at lave i løbet af dagen, forklarer Marlene Rohde Søndergaard og uddyber:

- Børn på syv-otte år har måske 15 minutter, hvor de kan koncentrere sig ad gangen. Det er et helt andet univers, vi bevæger os ind i, end når vi snakker om større skolebørn. Og derfor tvinger vi dem ikke til at sidde foran en computer hele dagen. Det kan vi ikke.

Flere udfordringer På Helms Skole er online-undervisningen for de mindste klasser derfor i høj grad koncentreret om det sociale aspekt. Og i stedet for at undervise over en computerskærm, ringer lærerne jævnligt rundt til alle skolebørnene og spørger, hvad de kan hjælpe med.

"Der er bare ting, man ikke kan indlære lige så effektivt, når man sidder i et virtuelt univers. Selv når vi som lærere tænker kreativt og står på hovedet"

- Marlene Rohde Søndergaard, skoleleder, Helms Skole - Marlene Rohde Søndergaard, skoleleder, Helms Skole Men selv med de større klassetrin, der tilbydes fuld online-undervisning, er der udfordringer, påpeger Marlene Rohde Søndergaard, der selv er lærer for elever i udskolingen.

- De fleste ældre elever er virkelig gode til at være i det. Men der er bare ting, man ikke kan indlære lige så effektivt, når man sidder i et virtuelt univers. Selv når vi som lærere tænker kreativt og står på hovedet, forklarer hun og nævner fag som idræt og naturfag som særligt udfordrende.

- Jo længere tid, der går, jo mere desperat kan man blive, når eksamenerne til sommer venter forude, siger skolelederen fra Helms Skole, der dog også med egne ord er »dybt imponeret« over sine elever.

»Må gøre det så godt, vi kan« For eksempel mener Marlene Rohde Søndergaard, at flere elever har lært at være omstillingsparate og oplevet at blive sat i svære situationer, som de er lykkedes med. Det har skabt »små sejre«, siger hun:

- Vi har en genration af børn og unge, som klarer det her. Det er svært, men de gør det sgu. Og det vokser på dem. Så det er virkelig en fest at se, hvordan eleverne skaber muligheder og løsninger ved at tænke kreativt. Men det er selvfølgelig ikke noget, de kan gå til eksamen i, lyder det fra skolelederen med tanke på særligt 9. klasseseleverne.

- Men lige nu må vi bare gøre det så godt, vi kan. Og det gælder for alle klassetrin, fastslår Marlene Rhode Søndergaard.