Corona-ramt byrådsmøde bliver digitalt

- Vi har lagt op til et digitalt møde via Kommune TV. Vi har også en nødplan, hvor vi må samles eller dele os op i hold, hvis det ikke virker, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S), der i udgangspunktet selv kommer til at sidde på rådhuset, mens de øvrige 30 medlemmer af forsamlingen må sidde andetsteds - for eksempel i deres stuer i privaten.