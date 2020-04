Der kan kun gisnes om årsagen til Slagelses sorte status. Overlæge, forskningsleder og professor Anne Frølich giver her sit bud.

Corona-mystik: Hvorfor bonner Slagelse ud?

Slagelse - 04. april 2020 kl. 08:33 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommuner med den største koncentration af bekræftede coronasmittede ligger primært omkring hovedstaden og på Sjælland. Slagelse er vestsjællands allermørkeste område, men hvorfor er det netop her, at der er flest bekræftede tilfælde pr. 100.000 indbyggere også set på landsplan?

I Slagelse Kommune tør man kun gisne.

- Vi ved det simpelthen ikke. Vi kan gætte på, at det måske har noget med at gøre, at der testes på Slagelse Sygehus, og at det derfor trækker mange her fra kommunen derud, gisner borgmester John Dyrby Paulsen (S) med henvisning til, at Beredskabsstyrelsen for to uger siden satte telte op ved Slagelse Sygehus. Her kan man teste patienter, der er mistænkt for at være smittet med coronavirus.

Sjællandske har forhørt sig hos Statens Serum Institut, hvorvidt man der har en forklaring på, hvor netop Slagelse bonner ud.

- Tak for din henvendelse. SSI kommenterer dog ikke på, hvorfor den ene eller den anden kommune har mange/få smittede, lyder det dog i et svar til avisen.

Heller ikke hos koncerndirektør Leif Panduro, Region Sjælland, peges man i en bestemt retning.

- Vi har godt lagt mærke til, at Slagelse Kommune i opgørelserne fra Statens Serum Institut ser ud til at have relativt mange COVID-19-smittede, men vi ved ikke hvorfor, og vi har ikke lavet detektivarbejde for at finde en eventuel årsag, siger han.

Mange multisyge I jagten på en ledetråd har avisen sat Anne Frølich, klinisk professor ved Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom, stævne.

Hun peger på flere mulige faktorer, der kan spille ind, men er langtfra skråsikker.

- Vi ved det ikke rigtigt, så vi er ved at søge penge til, at vi kan få en forståelse af, hvilke mennesker der er i særlig risiko - særligt hvis alt det her kommer igen. Det høje antal kan om muligt begrundes i, at der er mange mennesker med multisygdomme i det her område. Samtidig er de mere syge end andre steder i landet. Vi ser også et generelt lavere indkomst- og uddannelsesniveau, siger Anne Frølich.

Er du multisyg, har du to eller flere såkaldt samtidige kroniske sygdomme såsom KOL, en gigtsygdom, diabetes, kronisk hjertesygdom eller noget andet.

- Vi har 16 store sygdomme i Danmark, og dem er der mange mennesker, der lider af. Og mange lider af flere på én gang, lyder det fra professoren og overlægen, der peger på, at visse kombinationer af sygdomme øger risikoen for smitte.

Vil være på sikker grund

Indtil videre er der således ikke solid viden om baggrunden for, at nogle områder bonner mere ud end andre, herunder Slagelse. At det kan skyldes, at man i testcentrene ikke registrerer patienter tilstrækkeligt, det være sig i forhold til hjemkommune, afviser hun dog.

- Der er godt styr på data i vores land, og man undersøger også løbende, om disciplinen er i orden - og det er den. Vi kan godt sætte vores lid til vores tal, siger Anne Frølich, der for tiden søger fondsmidler flere steder til brug for den videre forskning.

- Vi må dykke ned i det i løbet af de næste måneder. Forhåbentlig står vi bedre rustet, når vi nærmer os efteråret, hvor der måske kommer endnu en bølge. Lige nu har vi hypoteser, men vi skal have mere konkret viden, for det er sikkert som amen i kirken, at der kommer noget mere. Det er naturligt som følge af globaliseringen, mener hun.