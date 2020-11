Elever fra Broskolen her ved en tidligere lejlighed i færd med at bygge en bro, der kan holde. Alle 406 elever samt personale er nu sendt hjem som følge af corona-smitte på flere årgange. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Corona lukker skole med over 400 elever i en hel uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona lukker skole med over 400 elever i en hel uge

Fra fredag klokken 12 og hele næste uge holder Broskolen i Korsør med 406 elever lukket på grund af coronasmitte på flere årgange. Nødpasning undersøges. Ligeså gør mobil testvogn

Slagelse - 06. november 2020 kl. 19:27 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Først fik tre elever konstateret corona-smitte i sidste uge, men torsdag i denne uge var yderligere fem smittet fordelt på flere forskellige årgange.

Derofr besluttede skolens ledelse at lukke hele skolen med 406 elever fra klokken 12 og hele næste uge. Mange af eleverne kommer fra det nærliggende Motalavej-kvarter.

- Efter råd fra Styrelsen for patientsikkerhed er vores sundhedsfaglige vurdering efter møde i vores krisestyringsgruppe, at det er nødvendigt forebyggende at lukke hele Broskolen på Birkemosevej, fordi smitten er på flere forskellige årgange, siger Dorthe Christiansen til Sjællandske. Hun er skolechef i kommunen.

Mulig nødpasning Hun oplyser, at man er i fuld gang med at undersøge, om kommunen som følge af skolelukningen er forpligtet til at sørge for nødpasning til børn, hvis forældre varetager kritiske jobfunktioner som eksempelvis i sundhedssektoren.

Opfordringen til forældre, børn og personale på skolen er at lade sig teste, mens skolen er lukket ned.

Mobil testvogn? - Vi undersøger også muligheden for at få en mobil testvogn til Korsør for hurtigere at få de berørte testet, siger Dorthe Christiansen. Situationen i Nordjylland har dog givet stor efterspørgsel på testvognene.

Information til flere? Borgmester John Dyrby Paulsen (S) forklarer lukningen med forebyggelse. Blandt andet på baggrund af, hvor hurtig smitten spredte sig på Lille Egede Friskole for nylig.

- Hvorfor informerer kommunen ikke den brede offentlighed, når en hel skole lukker på grund coronasmitte?

- Hidtil har vi ikke gjort det, men det kunne være en god idé at få fakta om corona-smitte så bredt ud som mulig også for at undgå rygtedannelse, så det vil jeg drøfte, når vi har det næste krisestyringsmøde på mandag, siger John Dyrby Paulsen til Sjællandske. Han tilføjer, at der ikke er coronasmitte på et eneste af kommunens plejecentre.