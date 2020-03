Se billedserie Butiksleder Karin Schmidt Nielsen holder godt fast i en af de gamle vakkelvorne træreoler, der nu skal skiftes ud med helt nye, hvorfor butikken de næste tre uger er lukket. Foto: Helge Wedel

Corona lukker ned for stort udsalg

Kirkens Korshærs store genbrugsbutik i Korsør skal have ny indretning og hylder. Den er derfor lukket de næste tre uger. Butikken sælger for over en million kr. om året.

50 procent i rabat plejer normalt at være knyttet til et butiksophør. Det er dog ikke tilfældet for Kirkens Korshærs genbrugsbutik Brogade 5. Her er der siden den 4. marts solgt ud af varerne med 50 procents rabat . Planen var, at den klækkelige rabat skulle gives til med lørdag den 14. marts, men i går torsdag var døren låst. En seddel med årsagen - coronavirus - var sat på.

- Vi tilhører jo alle det ældre segment, så vi tager ikke nogen chancer, siger Karin Schmidt Nielsen til Sjællandske. Hun er butiksleder.

Særdeles veldrevet Omkring 50 frivillige er knyttet til butikken, der centralt hos Kirkens Korshær er bemærket som særdeles veldrevet og med en stigende omsætning. Det betyder, at der er helt nyt inventar på vej, ligesom butikken skal indrettes på en ny måde.

Over en million kroner - I 2019 solgte vi for over en million kroner, hvilket var ti procent mere end året før, men der skal også mange penge til at gøre noget for de mange udsatte, siger Karin Schmidt Nielsen. Hun tilføjer, at det med lukningen af varmestuen i Havnegade nu er endnu vigtigere, at Kirkens Korshærs butik i Korsør går godt.

- Vi skal helst meget hurtigt have fundet et andet sted til en varmestue i Korsør, siger Karin Schmidt Nielsen.

Fem vandskader I 2019 var der hele fem gange vandskader, fordi vandrør i lejlighederne ovenover butikken sprang læk.

- Mens vi holder butikken lukket de næste tre uger for at nyindrette den, så bliver alle vandrør heldigvis også skiftet, så det forhåbentlig er slut med vandskader, siger Karin Schmidt Nielsen. Forude for hende og de omkring 50 frivillige venter et større samlearbejde af de nye reoler.

Men først skal alle de gamle tømmes for de tilbageværende genbrugsvarer, som så efterfølgende skal sættes tilbage på de nye reoler, der kommer til at vende modsat af de nuværende gamle vaklende træreoler.

Flere frivillige Kort sagt er der masser af arbejde at tage fat på i den gode sags tjeneste, selv om butikken nu holder lukket.

- Vi vil meget gerne have flere frivillige. Vi kan bruge den, uanset hvor lidt tid, de kan afse. Alle er velkomne til at kontakte mig på 3025 3197, hvis man vil yde en frivillig indsats i butikken, hvor vi især har brug for ekspedienter i åbningstiderne, siger Karin Schmidt Nielsen.

