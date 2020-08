Martin Christensen mener, at corona-situationen er hovedårsag til det svigtende legetøjssalg. Nu lukker han sin butik i Slagelse. Foto: Fleur Sativa

Corona lukker legetøjsbutik

Efter knap to år lukker MM Legetøj den fysiske butik i Korsgade. Internethandlen og ikke mindst coronavirus får skylden. Før den var der ellers fundet en løsning, så forretningen kunne fortsætte.

25. august 2020

MM Legetøj i Korsgade i Slagelse lukker. Det sker 21 måneder efter, at ægteparret Marianne og Martin Christensen flyttede deres forretning fra hjembyen Korsør til Slagelse. Siden er det gået op og ned men på det seneste så meget ned, at parret har givet op.

- Det har kostet dyrt det her corona. Vi har vendt og drejet hver en sten for at finde en løsning, men det er ikke lykkedes, siger Martin Christensen.

Sidste vinter kom der skilte op i butikkens vinduer med »Til leje«, og Martin Christensen forklarede, at konkurrencen fra internethandlen var for hård. På et tidspunkt indtrådte en positiv vending, hvad økonomien angår, og parret satsede på at fortsætte med butikken.

- Vi havde egentlig fået reddet det hele før coronaen, for da gik det den rigtige vej, beretter Martin Christensen, som mener, at coronaen har fået folk til at spare på blandt andet legetøjs-indkøb.

- Jeg hører også fra andre forretninger, at folk sparer på deres penge, siger han og konstaterer, at sommeren på et tidspunkt tilmed indbød mere til at være ved stranden end til indendørs leg. Artiklen fortsætter efter billedet...

Forretningen MM Legetøj har åbent fire dage endnu.



Parret fortsætter med webshoppen, fortæller de.

- Og så skal jeg bare ud at have noget at lave igen. Jeg har været konsulent i 12-13 år. For det meste inden for værktøj og materialer til håndværkere, men man vil jo gerne være sin egen herre. De fleste i min familie har været selvstændige.

- Det er da trist. Det er jo vores hjertebarn, men så har vi webshoppen, og måske åbner vi lidt hjemme i garagen eller tager på markeder. Det var jo sådan, det startede, siger Martin Christensen og tilføjer, at han også har registreret en nedgang i brugen af forretningens GLS-pakkeshop.

De sidste dage sæger MM Legetøj ud med både 20 og 50 procents rabat på legesagerne.