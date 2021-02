Corona koster kæmpeomsætning

- Julen, vinterferien og påsken står for en stor del af vores omsætning. Og nu er vi gået glip af både julen og vinterferien. Og det kommer jo ikke igen. Det er omsætning direkte tabt, fortæller biografchef i Panorama Slagelse, Kristoffer Gade. Han håber derfor på genåbning inden påske. Foto: Fleur Sativa

For Panorama i Slagelse er vinterferien normalt én af årets største uger, når det kommer til besøgstal og omsætning. Nedlukningen begynder derfor at kunne mærkes på økonomien, siger biografchef.

Slagelse - 16. februar 2021 kl. 11:22 Af Fleur Sativa

Når det er koldt udenfor, er det fristende med indendørs hygge. Måske med en god film og popcorn til. Og derfor er lige præcis vinterferien også en af årets største omsætningsuger for landets biografer.

Det gælder også i Panorama Slagelse, hvor landets nedlukning derfor nu ikke længere alene tælles i dage. Men også i kroner og øre.

- Julen, vinterferien og påsken står for en stor del af vores omsætning. Og nu er vi gået glip af både julen og vinterferien. Og det kommer jo ikke igen. Det er omsætning direkte tabt, fortæller biografchef Kristoffer Gade.

1500 daglige besøgende Normalt kan det daglige besøgstal i vinterferien således løbe helt op i 1500 besøgende om dagen. Og nogle gange endnu flere.

Derfor er det også normalt, at biografen som regel udvider åbningstiderne i lige præcis denne uge.

"(...) det er med fuldt blus fra morgen til aften."

- Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse - Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse - Vi plejer at starte med første film allerede klokken 10 om formiddagen, og nogle gange kører vi helt indtil klokken 23 om aftenen, hvor vi viser den sidste film. Og så er vi altså først færdige klokken to om natten, forklarer Kristoffer Gade.

- Så det er alle sale, der er i gang. Og det er med fuldt blus fra morgen til aften, uddyber biografchefen.

Foreløbig løber nedlukningen til og med den 28. februar, og derfor håber man i Panorama Slagelse at få påskens omsætning med. Hvis det ikke sker, vil det økonomiske tab nemlig for alvor begynde at stramme til.

Tager en dag ad gangen - Det er klart, at jo længere tid der går, hvor vi skal holde lukket, jo mere kommer det til at kunne mærkes, fortæller Kristoffer Gade, som for nylig måtte skille sig af med cirka 40 kilo bland-selv-slik og 100 chokoladebarer, som stod til at udløbe på holdbarhedsdatoen, før biografen kunne nå at sælge det. Artiklen fortsætter efter billedet...

For nylig måtte Panorama Slagelse skille sig af med cirka 40 kilo bland-selv-slik og 100 chokoladebarer, som stod til at udløbe på holdbarhedsdatoen, før biografen kunne nå at sælge det. Det blev foræret til byens varmestue. Arkivfoto.

Slikket blev af den grund foræret til Kirkens Korshærs varmestue og delt ud i poser til byens hjemløse.

- Vi ved, at varmestuen også har haft en hård periode med arrangementer og aktiviteter, de ikke kunne afholde. Så det blev beslutningen, at vi hellere ville gøre noget godt end at tjene penge, har Kristoffer Gade tidligere forklaret til Sjællandske om begrundelsen for at forære det væk i stedet for at sælge det som »take-away«-slik til byens borgere.

- Nu tager vi en dag ad gangen, og så håber vi, at vi snart kan åbne og invitere folk indenfor igen, slår biografchefen i dag fast.