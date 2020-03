Tania Dethlefsen, forstander på Gerlev Idrætshøjskole, håber, at coronakrisen ebber ud inden længe. Hun forudser store økonomiske konsekvenser.

Corona koster: Idrætshøjskole rammes hårdt

Slagelse - 27. marts 2020 kl. 12:00

Gerlev Idrætshøjskole sendte i starten af marts alle elever hjem og aflyste de første korte kurser og anden udlejning for resten af marts.

Det skete som følge af regeringens klokkeklare melding om, at også højskolerne er omfattet af påbuddet om corona-nedlukning.

Højskolernes statstilskud er som udgangspunkt afhængigt af, at højskolerne har betalende elever og kursister, så ved nedlukningen var der udsigt til komplet indtægtstab.

- Da vi lukkede ned, vidste vi ikke, om vi kunne beholde vores statstilskud for perioden, da det lovmæssigt er betinget af, at vi har elever og kursister, og at de betaler deres skole og kursuspenge. Vi vidste ikke, om vi kunne fastholde korte kurser for andre målgrupper eller udlejning til idrætsforeninger, kommuner og andre aktører. Og værst af alt vidste og ved vi jo stadig ikke endegyldigt, hvor længe nedlukningen vil vare, siger Tania Dethlefsen, forstander på Gerlev Idrætshøjskole og Center for Leg og Bevægelse.

- Vi lukkede ned, velvidende at en nedlukning i mange uger eller flere måneder i princippet kunne ramme os på eksistensen. Det grundvilkår delte vi med de andre 70 højskoler i Danmark, tilføjer hun.

Håndsrækning ikke nok I søndags den 22. marts har kulturminister Joy Mogensen (S) så givet en første håndsrækning til højskolerne.

Hun har bekræftet til Politiken, at højskolerne kan fastholde statstilskuddet, også selv om eleverne er sendt hjem, samt at de kan få gavn af initiativer som lønkompensation og udskydelsen af indbetaling af A-skat.

Tania Dethlefsen er glad for ministerens udspil.

- Det er en vigtig første håndsrækning, men for Gerlev Idrætshøjskole udgør statstilskuddet kun cirka 30 procent af de samlede indtægter. Vi står derfor stadig i en meget alvorlig situation både på den korte og lange bane. Risikoen for, at perioden forlænges er meget stor - og vi har allerede måtte aflyse korte kurser og udlejning, siger forstanderen, der håber at kunne komme i gang snarest muligt, så ikke nogle - og måske idrætshøjskolen - må dreje nøglen om.

- Kommer vi ikke snart i gang igen med både korte og lange kurser og udlejning, bliver det hurtigt rigtigt alvorligt også for os. Så vi håber, at regering og andre aktører vil være med til at give en yderligere hånd til alle højskoler - også Gerlev - så corona ikke rammer en vigtig dansk kulturarv, siger hun.