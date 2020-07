Corona knækker indbrudskurven - også i Slagelse

Hvor årets første kvartal viste tegn på, at coronanedlukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem, har indbrudstallene for 2. kvartal bekræftet billedet.

Samtidig viser den seneste Tryghedsmåling fra TrygFonden, at danskerne er blevet væsentligt mindre utrygge over for indbrud. Utrygheden har ellers ligget stabilt højt de sidste 10-12 år, selv om indbrudstallet har været faldende. Nu ser kurven endelig ud til at være knækket.