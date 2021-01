Corona kan koste lukning: - Jeg vil ikke gå herfra med gæld

Kit Frimark, der åbnede dørene i foråret, er nu ved at kaste håndklædet i ringen. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Den 15. maj slog 39-årige Kit Frimark dørene op til ”Kitsch – design og genbrug” på Rosengade i Slagelse. Men coronakrisens anden bølge er hård og tvinger hende nu snart til at lukke.

Slagelse - 15. januar 2021

Det var en chance at tage. Det vidste Kit Frimark udmærket, da hun i starten af april overtog lejemålet på Rosengade 6B i Slagelse. Alligevel tog hun springet.

For drømmen om at starte en moderne genbrugsbutik under navnet "Kitsch - design og genbrug" var for svær at modstå. Selv midt under en coronakrise.

I dag frygter hun dog at skulle dreje nøglen om. Under et år efter åbningen.

- Det startede allerede med restriktionerne om brug af mundbind. Så begyndte folk kun at tage ud for at købe det nødvendige. Og jeg sælger ikke ligefrem nødvendighedsvarer, forklarer Kit Frimark, som indkøber blandt andet brugte designmøbler, som hun videresælger til genbrugspris.

I øjeblikket foregår al salg over Facebook og Instagram, da butikken ligesom alle andre udsalgsvarebutikker skal holde lukket foreløbig frem til den 17. januar. Men det er småt med kunder og har været det længe.

Slukker ildebrande For Kit Frimark selv - og måske for folk udefra - er det således nemt at være bagklog. Men helt alene står hun ikke om at være nystartet som erhvervsdrivende midt i en coronakrise.

I første halvår af 2020 blev der nemlig stiftet 23.980 nye virksomheder på landsplan. Heraf 299 i Slagelse.

Men her under landets anden nedlukning mener Kit Frimark, at hun står i en særlig svær situation. Artiklen forsætter efter billedet...

Kit Frimark overtog lokalerne på Rosengade i Slagelse i starten af april efter Villa Patina. Den 15. maj slog hun dørene op første gang med nye skilte på vinduerne. Foto: Kim Brandt

- Andre butikker nåede lige at få julehandlen med, inden vi blev lukket ned. For julegaver skulle folk jo have. Men selv om genbrugsvarer er "in", er det ikke den typiske gave, konstaterer den 39-årige iværksætter, som inden nedlukningen den 25. december forsøgte at sælge julepynt.

- Der er jo tale om ildebrandsslukninger, siger Kit Frimark.

Lukningstruet I øjeblikket sælger hun flere varer til indkøbspris - bare for at komme af med dem. Men huslejen i Slagelses gågade er dyr, og pengene hun får ind, dækker kun lige omkostningerne.

Fordi hun er nystartet, er det også svært at få nogen form for kompensation.

"(...) jeg havde aldrig forestillet mig, at der ville komme så voldsom en anden bølge, hvor vi igen blev lukket helt ned."

- Kit Frimark, "Kitsch - design og genbrug" - Kit Frimark, "Kitsch - design og genbrug" - Det var en chance, jeg tog, da jeg åbnede. Det vidste jeg godt. Men jeg havde aldrig forestillet mig, at der ville komme så voldsom en anden bølge, hvor vi igen blev lukket helt ned, forklarer Kit Frimark, der i dag bruger ordet "lukningstruet" om sin virksomhed.

- Lige nu får jeg ingen løn. Der er ikke råd til, at jeg kan sætte brød på bordet. Og jeg har lovet mig selv, at jeg ikke vil gå herfra med gæld. For det har jeg simpelthen ikke råd til, fastslår hun.

Kit Frimark vurderer derfor med egne ord, at der skal »et mirakel« til, hvis hendes virksomhed skal overleve. I hvert fald som den eksisterer i dag.

Kan ende som arbejdsløs - Det er jo supersvært, fordi jeg brænder for det her. Og jeg er også helt sikker på, at min butik og mit koncept havde levet fint, hvis det ikke var for corona, vurderer hun.

Er Kit Frimark nødt til at dreje nøglen om, håber hun derfor at kunne drive noget af sin virksomhed videre.

- Lige nu sælger jeg jo som en slags "click and collect", hvor kunder ser varerne på de sociale medier, betaler og kommer og henter dem foran butikken. Og måske kan den del køre videre, så jeg ikke har udgifter forbundet med for eksempel husleje, forklarer Kit Frimark, som dog ikke ser en "online-shop" med tilhørende varelager som en fremtidig levevej.

- Det vil være noget, jeg skal gøre på hobbyplan, hvis jeg ender med at lukke. Og det betyder jo også, at jeg i princippet vil ende som arbejdsløs, siger hun og frygter for, at det bliver svært at finde et andet job.

- Så hvis situationen ikke vendes, vil det være en dårlig situation uanset hvad, vurderer Kit Frimark.