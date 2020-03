Corona kan forringe servicen for kommunens ældre

Dugfrisk bekendtgørelse udstedt af Sundheds- og Ældreministeriet giver kommunerne ret til at »fravige rettigheder og forpligtelser«, når talen falder på serviceydelser i hjemmeplejen og på plejecentre. Derfor lægger Slagelse Kommune nu op til, at man skruer ned for blusset og begrænser serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet frem til slutningen af maj 2020.

Således er oplægget, at man hos visse borgere sætter eksempelvis rengøringen, gåturen, det sociale samvær eller andet i bero alene med henblik på at hindre smittespredning og sikre flest mulige ressorucer til bekæmpelsen af covid-19.

- Dels ønsker vi at passe på de ældre og sårbare borgere, som er i risiko for at blive alvorligt syge. Dels ønsker vi med rettidig omhu at sikre en medarbejderreserve, skriver forvaltningen.