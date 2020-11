Manden skulle være mødt ved retten mandag. Nu skal et nyt retsmøde berammes.

Corona i arresthus: Dommens time er udsat

Slagelse - 23. november 2020 kl. 21:13 Kontakt redaktionen

Halvanden måned er gået, siden en 42-årig, arrig mand fra Havrebjerg nord for Slagelse sad på anklagebænken for første gang i verserende sag om skud med et luftgevær. Og nu skulle hammeren falde.

Manden må dog vente lidt endnu, eftersom domsafsigelsen mandag blev udsat på ubestemt tid.

Det skyldes, at der er udbrudt coronavirus i arresten i Helsingør, hvor han siden den 19. juli har siddet varetægtsfængslet. Derfor skal ikke bare han, men også en række af de øvrige indsatte testes, før han kan møde ved Retten i Næstved.

Det oplyser anklager Tina Nielsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der dog endnu ikke kan sige, hvornår et nyt retsmøde ventes berammet.

Manden har allerede været i vidneskranken, ligesom to vidner og deltagere i optrinnet lørdag 18. juli også har vidnet. Nu venter blot dommen.

Den 42-årige mand, der har flere domme at krydre generaliebladet med, anklages for med overlæg at have skudt mod tre mænd, herunder én, som han ramte i hånden med et hagl.

Selv mener han dog, at det var selvforsvar, og at luftgeværet gik af ved en fejl under et håndgemæng.

