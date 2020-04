Coronasituationen giver udfordringer. Der bliver dog holdt borgermøde alligevel. Om end digitalt.

Corona gør borgermøder virtuelle

21. april 2020

I et læserbrev i dagens Sjællandske spørger en læser, om demokratiet er sat ud af kraft i denne coronatid.

Spørgsmålet falder, fordi der nu ikke inviteres til borgermøder, som man kender dem. Anledningen er konkret en aflysning af et borgermøde vedrørende lokalplan for udstykning ved Violvej i Bildsø ved Slagelse, som skulle have været afholdt den 15. april. Nu er et nyt sat i stand - den 23. april - og vil foregå digitalt.

Ifølge udvalgsformand Jørgen Grüner (SF), formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, er det et nødvendigt onde, at det foregår ved skærmen. Også selv om ældre måske kan have svært ved at få teknikken til at glide.

- Vi skulle have haft borgermøde forleden, og der var 20 tilmeldt. Så vi besluttede at lave et digitalt i stedet, da vi ellers bliver for mange i denne tid, siger formanden.

Der lægges derfor op til, at mødet bliver live via Slagelse Kommunes hjemmeside.

- Man vil så kunne skrive til os undervejs i en eller anden form for chatfunktion, og vi vil kunne svare. Så kan vi holde flow i debatten med borgerne til trods for coronasituationen, mener Jørgen Grüner, der ikke ser forhindringer, men blot flere muligheder i denne tid.

- Jeg er opmærksom på, at nogle er besværede rent teknisk. Det bliver dog relativt enkelt - der skal ikke installeres noget. Faktisk gør vi det i SF hele tiden. Det sker bare via Facebook, hvor det transmitteres til hele landet.

Det er klart, at al det her corona lærer os nogle digitale nye færdigheder, som vi kan bruge i fremtiden, siger formanden.