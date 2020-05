Corona giver mange ældre stor social sult

- De kommer, uanset vejret. Det vidner om, at de virkelig trænger til den sociale kontakt, nogen at mødes og snakke med.

Aktivitetscenteret har været lukket siden Danmark for to måneder siden lukkede ned i midten af marts. Selv om der nu er gang i de forskellige genåbningsfaser, så tror centerets områdeleder Jørgen Andersen ikke på en snarlig genåbning.

- Vores aktiviteter er jo målrettet ældre og dermed særlig udsatte, så jeg tror ikke, at vi får lov at åbne foreløbig. Måske der kommer besked i løbet af næste måned, om 1. juli kunne være en mulig åbningsdato, siger Jørgen Andersen. Han kan sagtens forstå, at savnet hos de ældre om at mødes og have noget sammen er stort.