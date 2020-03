- Virus-situationen gør en kæmpe forskel, siger uddeler Stella Jørgensen fra Dagli´Brugsen i Boeslunde, der kan melde om stigende omsætning. Butikken har dog stadig store problemer. Foto: Per Vagnsø

Corona giver dagligvarebutikker på landet kronede dage

Slagelse - 26. marts 2020

Baggrunden er ikke rar, men Dagli´ Brugserne i kommunens landområder har meget mere gang i forretningerne, end de plejer at have.

De kan i dén grad mærke, at mange fravælger store supermarkeder og dermed øget smitterisiko tæt på mange andre mennesker. Såvel fra Flakkebjerg som fra Dagli´Brugserne i Boeslunde og Dalmose lyder det, at der er flere kunder end normalt i denne tid.

- Det går rigtig fint. Siden statsministerens første pressemøde har vi oplevet en vækst på 25-30 procent. Vi kan helt klart mærke, at folk bliver hjemme. Det har helt klart givet os et opsving, siger uddeler Karsten Jensen i Dagli´Brugsen i Flakkebjerg.

Når flere af dem, der bor i landområderne, i øjeblikket dropper indkøbsturen til Slagelse, kan det også hænge sammen med, at indkøbsturen til et stort supermarked ikke kan kombineres med en tur i Vestsjællandscentret, hvor de almindelige butikker er lukkede.

Ser nye ansigter Uddeleren i Flakkebjerg tror dog, at det først og fremmest er frygten for smitte ved at handle sammen med mange andre, der spiller ind.

- Der er flere, der fortæller, at de bliver hjemme. De skal ikke have raget noget til sig. De kommer sjældnere, de køber mere, og vi ser nye ansigter, også fra et større område, fordi de kører en tur og måske leder efter bestemte varer, fortæller Karsten Jensen.

I Dagli´Brugsen i Dalmose kan salgsassistent Mette Abkjer også registrere fremgang:

- Jeg tror helt klart, at folk fravælger at køre til Slagelse. De sidste par dage har vi haft flere kunder og mange, vi ikke har set før, og de kommer mere jævnt over hele dagen, siger hun.

Stadig svært i Boeslunde For Dagli´Brugsen i Boeslunde er situationen meget speciel.

Lige nu går det helt forrygende, men det er næppe nok til, at de sorte skyer, der har hængt over butikken de senere år, for alvor driver væk.

Uddeler Stella Jørgensen beretter, at virus-situationen gør en kæmpe forskel.

- I øjeblikket ryger vi over budgettet med en dagsomsætning hver uge, og vi ser mange nye ansigter, men ellers har vi haft rigtig svært ved at holde vore budgetter. Vi fik et rigtig dårligt resultat sidste år, så vi håber bare at omsætningen - ikke virussen - ville fortsætte, for vi har stadig store problemer, siger Stella Jørgensen.

Uddeleren i Boeslunde kan kun håbe, at nogle af dem, der for tiden foretrækker den lokale butik, også vil gøre det, når alt igen bliver normalt.