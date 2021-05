Corona gav tid til fornyelse

Egentlig klager de frivillige, der driver Korsør By- og Overfartsmuseum på Fæstningen ikke synderligt over, at museet har været coronalukket i et år. Lørdag gik døren op igen, og formand Søren Lilie kunne sammen med Grethe Jamal vise rundt på en - eller rettere flere - udstillinger, der har gennemgået flere ændringer, og hvor nye elementer også er tilføjet.

Det vil sige, at modellerne af og historierne om eksempelvis Skoleskibet Danmark og Skoleskibet København, der forliste i Det Indiske Ocean i december 1928, blot syv år efter søsætningen som ØK´s stolthed og et af verdens støreste sejlskibet, nu er samlet i dene ene ende af det lange udstillingslokale.

Hårdt kvæstede søstre

Også en vaskeafdeling med tøj på tørresnoren er kommet til, og så er søstrene Maltby kommet ned at sidde. Søstrene drev trokotageforretning i Jens Baggesensgade fra 1926, og Grethe Jamal syntes, de havde stået op så længe, så hun gik hårdt til værks og savde deres ben af for at få dem placeret siddende i deres stue. At søstrene har været udsat for så hårdhændet behandling, ses dog ikke nu, hvor de er kommet rigtigt på plads.