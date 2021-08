Corona førte Camilla og Jeanne sammen: I dag driver de en succes-forretning

Camilla Skude (th.) og Jeanne Borup er med egne ord forskellige i »både alder, højde og drøjde.« Alligevel er det lykkedes dem at skabe succes med forretningen lagersalg.nu. Foto: Thomas Olsen

Ved et tilfælde (og på grund af coronavirus) mødte Jeanne Borup og Camilla Skude hinanden og blev - endnu en gang ved et tilfælde (og på grund af coronavirus) - tilbudt at overtage en eksisterende, men næsten død forretning. Nu driver de den videre. Og det til stor succes.

Slagelse - 26. august 2021 kl. 10:33 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Da coronapandemien skyllede ind over landet, smed nogle håndklædet i ringen, mens andre fandt surfbrættet frem og red på bølgen. Og for 21-årige Camilla Skude og den 20 år ældre Jeanne Borup har bølgen været stor.

I hvert fald de sidste fire måneder, hvor duoen har haft medvind og fart på forretningen lagersalg.nu, hvorfra de sælger dametøj til outletpriser.

- Det startede med »live-sales« på Facebook, og så spurgte kunderne: »Har I ikke en webshop, så man kan se alt jeres tøj?« Og så oprettede vi webshop. Så kom kunderne og sagde: »Kan I ikke også lave en fysisk butik?« Og så lavede vi en fysisk butik, forklarer Camilla Skude og mister næsten pusten, da hun står sammen med Jeanne Borup på Korsørvej 62 i Slagelse.

Her var indtil for nylig kun et lager, men i dag er de i alt 280 kvadratmeter fordelt på en over- og underetage også indrettet som butik med både udstillingsborde, prøverum og kasseapparat.

»Det er gået stærkt« Udvidelsen har også betydet, at de to kvinder ikke længere kan stå med forretningen alene, men har ansat to deltidsansatte samt en skolepige og desuden regner med snart at byde velkommen til endnu flere ansatte på grund af stigende efterspørgsel og travlhed.

- Det er virkelig gået stærkt, fastslår Jeanne Borup og ser over på Camilla Skude, der nikker. Artiklen fortsætter efter billederne...

Når Camilla Skude og Jeanne Borup laver »live-sale« sker det ved at dele live-optagelser fra deres mobiltelefon på Facebook. Foto: Thomas Olsen

Stor succes har betydet, at de to kvinder ikke længere kan stå med forretningen alene. Foto: Thomas Olsen

De to kvinder mødte hinanden, da de begge fik arbejde for et andet tøjfirma, der solgte varer gennem de såkaldte »live-sales« på Facebook. Det fungerer ved, at man fra en mobiltelefon videooptager og sender optagelserne direkte, så følgere kan se og kommentere på indholdet.

Jeanne Borup er således uddannet butiksassistent, mens Camilla Skude har sabbatår og oprindeligt var ansat som lærervikar, da skolerne lukkede ned, og hun derfor måtte finde andre veje til beskæftigelse.

Ført sammen af corona - Man kan godt sige, at det er coronaen, der har ført os sammen og gjort, at vi står her i dag, fastslår Jeanne Borup og peger blandt andet på, at de såkaldte »live-sales« også er opstået som en salgsstrategi under coronakrisen, da fysiske butikker ikke måtte holde åbent.

Derudover overtog de konceptet - og tilhørende Facebookside - lagersalg.nu, da andre gav op på idéen. For altså fire måneder siden.

"Det var en mulighed, vi ikke kunne sige nej til."

- Det var en mulighed, vi ikke kunne sige nej til, siger Camilla Skude, der nu har taget hul på sit andet sabbatår, selv om hun planmæssigt ville have søgt ind for at læse medicin.

Fordi forretningen går så godt, kan hun »umuligt hoppe fra nu,« forklarer hun.

- Jeg føler, at vi har slidt og slæbt for at stå her i dag, så det vil jeg selvfølgelig gerne være en del af, forklarer Camilla Skude, der har planer om at fortsætte i butikken på deltid, når hun en dag føler sig klar til at studere.

Komplementerer hinanden godt Facebooksiden lagersalg.nu, der startede hele rejsen, har i dag 37.000 følgere i hele Danmark, men havde stort set stået stille i halvandet år, da de to kvinder, samarbejdspartnere - og veninder - overtog forretningen.

I dag står Camilla Skude for det tekniske og administrative i forhold til blandt andet webshop, mens Jeanne Borup står for salget i butikken og på skærmen ved salg over Facebook. Artiklen fortsætter efter billedet...

Senest har de to kvinder åbnet en fysisk butik på Korsørvej i Slagelse. Her er god plads til både butik og lager, og så kører der ofte bilister forbi - som heldigvis også ofte stopper op og kigger ind forbi. Foto: Thomas Olsen

- Vi er meget forskellige både i alder, højde og drøjde. Men vi er supergode til at samarbejde, og vores forskelligheder komplementerer hinanden godt. Det tror jeg, at vi fandt ud af ret tidligt, da vi startede med at arbejde sammen, siger Jeanne Borup og bliver suppleret af Camilla Skude:

- Jeanne er sådan »den praktiske gris« i det her forhold: Hun har overblikket over butik og kunder og er virkelig serviceminded, mens jeg gemmer mig bag min computer og står for kundesupport og det administrative, forklarer hun.

- Ja, der er mange forskelligheder, men alligevel går det op i en højere enhed, fastslår Jeanne Borup.

Kunder kører langt De to har umiddelbart ingen planer om at flytte butikken, der lige nu ligger ud mod en stor vej, tættere på byen. Med den type butik, de driver, kræver det nemlig for meget plads, mener de: Og de nuværende 280 kvadratmeter bliver rigeligt udnyttet.

- Og så er der faktisk en fordel i at ligge her, hvor folk kører forbi os hele tiden. For de ser os og stopper ind forbi, fordi de tænker: »Ej, det ser spændende ud«, forklarer Jeanne Borup og uddyber, at kunderne - der er at finde i hele landet - også gerne kører langt for at se den fysiske butik til lagersalg.nu. For eksempel fra Nordsjælland.

Ifølge de to kvinder skyldes succesen netop kombinationen af salg »live« på Facebook, en webshop og den fysiske butik. De tre ting kan nemlig noget forskelligt. Altså lidt ligesom kvinderne mener, at de selv kan:

- Vi rammer bredt: På »live-sale« slipper man for at gå rundt i en butik - det er nemt og hurtigt - på webshoppen kan man lidt det samme, men hurtigere bladre hele sortimentet igennem. Og så er der den fysiske butik, hvis man elsker at gå og mærke på tøjet og prøve det på, siger Camilla Skude.