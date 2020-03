Her startruten og stratsted = det grønne flag til højre i Halsskov Færgehavn. I denne uge gives sandsynligvis besked om, hvilken dato Broløbet planlagt til 20. juni bliver udskudt til grundet coronakrisen.

Corona-besked om Broløbs skæbne på vej

Onsdag blev Copenhagen Marathon 17. maj aflyst og motionsløbet Royal Run udskudt fra 1. juni til 6. september. Broløbet 20. juni over Storebæltsbroen giver snart besked.

Der bliver angivelig ingen problemer med at lægge storebæltsfærgen M/F Broen fast i Halsskov Færgehavn på grund af, at 10.700 halvmaratonløbere skal starte broløbet over Storebæltsbroen i havnen lørdag den 20. juni. I lighed med andre store motionsløb i foråret og forsommeren bliver broløbet angiveligt udskudt på grund af coronakrisen.