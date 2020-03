Gymnasterne får ikke lejlighed til at vise deres kunnen i Antvorskovhallen/Spar Nord Arena på lørdag. Billedet her er fra en opvisning tilbage i 2015. Foto: Anders Ole Olsen

Corona aflyser to store gymnastikopvisninger

Slagelse: Omkring 2500 gymnaster og publikummer skulle her på lørdag have været samlet til årets store forårsopvisning i Antvorskovhallen, men det bliver der ikke noget af.

- Vi har fredag truffet den beslutning at aflyse opvisningen på grund af muligheden for yderligere smitte af Coronavirus, siger foreningens formand Lars Rasmussen.

Han oplyser, at man vil følge udviklingen tæt og se om man eventuelt på et senere tidspunkt kan afvikle opvisningen.

I Marievang IF havde man indtil i går formiddag regner med at gennemføre opvisningen 21. marts med den restriktion, at folk der havde været i risikoområder og var hjemvendt efter 7. marts, ikke måtte deltage.

- Der plejer at komme omkring 800 tilskuere, og hertil kommer så gymnasterne. Vi plejer at stå som sild i en tønde. Det er ærgerligt, men vi er nødt til at aflyse, siger formand Karina Haugaard, der ikke ønsker at kommentere på, hvad det kan betyde for foreningen økonomisk.