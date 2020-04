Corona aflyser fugleskydning

- En fugleskydning kræver en del forberedelse, så med usikkerheden om, hvornår større forsamlinger igen tillades, har vi valgt at aflyse, så vi ikke sætter en masse i værk, som så alligevel risikere ikke at blive til noget, siger Jørn-Ole Didriksen.

Det er absolut ikke hverdagskost at aflyse fugleskydning. Sidst, det skete, var under 2. Verdenskrig fra 1940-45, hvor tyskerne forbød den traditionsrige skydning i skoven. Tidligere er der også aflyst i 1933, 1935 og 1936, men her fortaber årsagerne sig i historiens store glemmebog.

Som erstatning for den 181. udgave af fugleskydningen i 2020, undersøger selskabet nu muligheden for at arrangere en anden form for festlighed senere på året for skytterne med ledsagere.