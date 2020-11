Corona aflyser ellers udsolgt julekoncert

- Vi er naturligvis rigtig ærgerlige over aflysningen. Vi ønsker pigekoret god bedring og håber det bedste for dem, der er blevet syge, siger Lars Bo Sørensen.

- Vi har i flere år uddelt julekurve her op til jul. Behovet er stort, og vi har besluttet, at selvom vi taber penge på denne aflysning, vil vi alligevel uddele julekurve som planlagt. Vi vil afvikle julekoncert igen i 2021, og så håber vi, at rigtig mange vil støtte op om arrangementet, så vi stadig kan gøre en forskel for mange familier, siger Lars Bo Sørensen.