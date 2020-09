Corona: Søde sager sælger

Se billedserie Helle Jørgensen, Kræmmerhus, tør næsten ikke juble, men hun har grund til det. Foto: Per Vagnsø

Slagelse - 24. september 2020 kl. 09:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Selvfølgelig er der stille dage, men sådan har det altid været. Vi har haft et rigtig godt andet halvår, men man tør næsten ikke juble i disse tider, fordi der er rigtig mange, der har det hårdt.

Helle Jørgensen, indehaver af Kræmmerhus på Fisketorvet i Slagelse, har ingen grund til klage, selv om hele landet nu igen er præget af COVID-19-smittetallene og de seneste restriktioner oven på statsministerens pressemøde i fredags. Kunderne kommer, alle hendes medarbejdere har beholdt deres job, og gaveforretningen har været åben hele vejen igennem siden marts. Oven i købet med et forrygende påskesalg, og nu skal medarbejderstaben øges op til julehandelen.

- Folk blev sendt hjem at arbejde, så de drak mere kaffe og te og købte chokolade til at forsøde livet med for sig selv og ikke mindst for andre, som måske ikke måtte komme uden for en dør. Det var en spøgselsby i foråret, men jeg tror, at folk støttede os, der havde åbent, siger Helle Jørgensen.

I tøjforretningen Carsten P. på Nytorv blev der med ét slag stille igen efter fredag, hvor der igen lød statsministerielle alvorsord.

- Folk lytter efter. Bymidten var helt mennesketom lørdag. Det havde ellers været en rigtig god september til og med fredag, og i august oplevede vi 30 procents fremgang, ligesom juni og juli var OK, fortæller bestyrer Jakob Sørensen.

Han har god tid til at snakke i disse dage og til at fundere over, om det måske også er det gode vejr, der holder folk fra at se på efterårstøj lige nu.

- Det er ikke så slemt som i foråret, men jeg kan da se hver morgen, at der er masser af ledige parkeringspladser. Vi kan ikke gøre noget som helst. Det ville også være uforsvarligt at sætte alle varer ned og på den måde trække folk ind.

I Vestsjællandscentret kan marketingmanager Jane Dahl også registrere færre kunder siden i fredags.

- Vi kan godt se, at vi har mistet nogle procenter af kunder. Når smittetallet stiger, koster det kunder, men jeg mener, man skal passe på med at give corona skylden for alt, siger hun med henvisning til, at så varmt sensommervejr, som vi har haft på det seneste, nok ikke er det, der lokker mange ud at shoppe, siger hun.

Til gengæld kan hun notere, at omsætningen ligner sig selv. Dem, der går på indkøb, bruger flere penge.

Det gode vejr de senere dage har hjulpet mange caféer og restauranter. Kunderne kan sidde udendørs, for eksempel på Schweizerpladsen, og dermed undgå at iføre sig mundbind. Det kan bestyrer Stine Mahlert, La Viva, ikke. Hun skal jo ind og ud.

- Vi kan godt mærke, at coronaen har taget lidt fat igen. Der var et lille dyk i weekenden, men det er overhovedet ikke som i foråret. Folk vil gerne støtte, og nu er vejret jo perfekt, men jeg er spændt på, hvordan det går, når vi får regnvejr, men folk ved nu godt, at de skal have mundbind på indendørs, konstaterer hun.