Artiklen: Corona: Her er borgmesterens vigtigste budskaber lige nu

Slagelse Kommune er på forkant, og med et intakt beredskab i top og en dygtig skare af medarbejdere, det være sig specielt inden for sundhed og ældre, er man godt rustet til at komme igennem coronakrisen.

Sådan lyder ordene fra borgmester John Dyrby Paulsen, som Sjællandske - i samarbejde med Slagelse Kommune - har mødt til en kort status på hele situationen. For hvad gør man fra kommunens hold i øjeblikket, og hvad byder den nærmeste fremtid.

