Corona = åbne toiletter?

Se så få som muligt. Det du gør gør en forskel.....

De fleste er efterhånden velkendte med de mange råd som følge af nedlukningen for at begrænse coronasmitten. Og netop derfor fristes langt flere til at tage ud i naturen, gå en tur i skoven eller langs stranden til effektiv bekæmpelse af coronakuller. I Korsør Lystskov ses de mange ekstra besøg tydeligt - især i weekenden. Ved den bagerste skovstrand er naturparkeringspladsen stort set fyldt helt op med biler. Ved pladsen er der også et toilet. Men det er lukket. På døren sidder et skilt med oplysning om, at det åbner til påske, som i år er fra den 1. april.