Coop-boss faldt for madkasse

Fire EUX-detailhandelselever fra ZBC Business i Næstved og Slagelse har måske fået en langtidsholdbar idé. Ved DM i Skills præsenterede Sarah Skov Sieben, Mie Bach Christensen, Cecilie Dandanell og Ashwind P. Thuraichelvam i hvert fald projektet »Fakta Young«, som dommerkomiteen havde svært ved at slippe, efter at konkurrencen var slut.

Projektet er en billig og nem madkasseløsning for studerende via Faktas butikker med en tilhørende, digital markedsføringsplan, og HR-direktør i Coop, Claus Ljungdahl, der sad i dommerkomitéen, var begejstret:

- Jeg havde hørt om deres koncept på forhånd og var faktisk ret spændt på at få det præsenteret, og jeg må sige, at det skuffede ikke. Jeg er særligt begejstret for, at de unge her har taget en idé og set på den som fremtidige forbrugere, forklarer han.