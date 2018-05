De to internationale studerende, Henrique Holsbach fra Brasilien og Jana Skulova fra Slovakiet, præsenterede en række mulige scenarier på midlertidige boliger til John Dyrby Paulsen.

Containerboliger skal løse akut boligproblem

Slagelse - 24. maj 2018 kl. 08:30 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er en akut mangel på studieboliger i Slagelse, hvor cirka 350 studerende står på venteliste ved de almene boligselskaber. Med et øget antal studerende i Slagelse i de kommende år er det et problem, man gerne vil løse i kommunen - og her kommer modulboliger ind i bybilledet.

To grupper af studerende fra Erhvervsakademi Sjælland har netop undersøgt, hvad der skal til, før unge studerende vil rykke ind i en modulbolig på 18 kvadratmeter, der i udseende og størrelse kan minde om en container.

Onsdag præsenterede to internationale studerende, Henrique Holsbach fra Brasilien og Jana Skulova fra Slovakiet, og fem danske studerende Trine Nielsen, Rebecca Frederiksen, Elayla Kakina, Julia Knudsen og Caroline Bryø deres resultater til borgmester John Dyrby Paulsen (S), der samtidig blev vist rundt i en af de mulige prototyper på en midlertidig bolig.

Begge grupper lagde vægt på, at området med midlertidige boliger skal være attraktivt for de studerende og med et miljø, hvor der er liv og en fællesskabsfølelse.

Blandt andet havde de studerende fra Erhvervsakademiet allerede lavet en model over, hvordan et muligt område kunne se ud - både med vaskotek og en lille café.

Men præcis hvordan de midlertidige boliger kommer til at se ud, og i hvilket område de kommer til at ligge, er endnu ikke fastlagt - men det er planen, at de første skal stå klar efter sommerferien.

- Lige nu er flere placeringer, og forskellige typer af boliger i spil, men det er planen, at vi har nogle midlertidige boliger klar efter sommerferien, så de studerende har mulighed for at finde et sted at bo i Slagelse, fortæller borgmester John Dyrby Paulsen.

Og ifølge den nye planlov gives der nu mulighed for dispensation fra lokalplanen til midlertidige studieboliger i op til 10 år.

I den periode vil det så være muligt at opføre mere permanente boliger i Slagelse Kommune. I 2020 arbejdes der på at bygge op til 300 og 500 permanente boliger.

- Manglen på studieboliger kan vi ikke løse med det samme, så vi er nødt til at tænke i alternative løsninger i Slagelse lige nu, fortæller borgmesteren.