Se billedserie Keramiker Janina Myronova i gang med sin kæmpe skulptur, der vil blive brændt i parken, hvor den står, lørdag den 17. juli. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Claytopia omfavner og fortryller sit publikum med keramik og musik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Claytopia omfavner og fortryller sit publikum med keramik og musik

Fredag aften lagde festivalen Claytopia godt fra start med en forrygende koncert med Anders Blichfeldt. Festivalen fortsætter hele juli med udendørs udstillinger, workshops, samtalesaloner og koncerter.



Slagelse - 03. juli 2021 kl. 17:42 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

I omegnen af 350 kilo ler, har Janina Myronova fra Ukraine brugt på den skulptur, som hun stadig arbejder på i parken ved Guldagergaard.

Fredag aften sad hun også med sin spatel og finpudsede sin skulptur, der står hævet på et højt fundament af ler, der er en del af den flere meter høje skulptur, der vil blive brændt på stedet, hvor den er blevet skabt lørdag den 17. juli. Endnu er den uden farver, men farver skal der nok komme på den, for farverige og humoristiske skulpturer er Janina Myronovas speciale.

Med den bliver parken ved Guldagergaard en brændingsskulptur rigere. Rundt om i parken står de andre allerede og vidner om Guldagergaards virke for keramikken på et internationalt plan igennem flere år.

I øjeblikket er parken også fyldt med keramik i langt mindre størrelser, da det keramiske center i forbindelse med festivalen Claytopia har ønsket at invitere alle indenfor - omend udendørs - i keramikkens forunderlige verden.

Det store i det små I fine gamle chalotter i træ med skabslågerne stående åbne står fine små værker fra The Shoe Box Show. En udstilling hvor 40 kunstnere fra hele verden indsendte værker i skotøjsæsker til Guldagergaard.

På en meget forstørret amagerhylde, der står i læ af et stort træ, står også et væld af små værker med en mangfoldighed lige så stor som hylden selv. Og på trappen til hovedbygningen står en række græsk-inspireret keramiske figurer af en amerikansk keramiker fra Seattle.

Med andre ord er parken i øjeblikket fyldt med keramik i alle størrelser og fra stort set hele verden.

Ønsker man at tage en lille flig af det keramiske univers med sig hjem, er den nye butik, der er indrettet i Galleri Æblehuset i forbindelse med festivalen, et rigtig godt sted at begynde.

Lidt af det hele Men selv om Claytopia har keramikken i al dens mangfoldighed som omdrejningspunkt, så er Claytopia også en måned med kreative workshops og interessante samtalesaloner med markante danskere, der ikke er bange for at tage et standpunkt. Det gælder blandt andet Rane Willerslev, Svend Brinkmann og Jim Lyngvild.

Også livemusik er en del af festivalen, og her lagde den tidligere Big Fat Snake-forsanger, Anders Blichfeldt, ud fredag aften - som »ene på scenen«, som blev et gennemgående musikalsk refrain i løbet af aftenen.

Ene på scenen Og at han har 28 års erfaring i at stå på en scene fra sin tid i Big Fat Snake var let at se. Han var ikke som en slange - men derimod som en fisk i vandet med et overskud, der uden problemer nået ud til den sidste række af plastikstole i det flotte og eksklusive tipi-telt med store bambusrør, omvinklet med dekorative lyskæder, som teltstænger.

I knap to timer underholdt han publikum med et varieret musikalsk repertoire og med personlige anekdoter, som førte til både smil, grin, eftertanke. Både corona, MeToo, ny status som farfar og livets pludselige kovendinger, når sygdom rammer, blev berørt med både humor og alvor.

Næste koncert i tusmørket på Guldagergaard bliver med Sko/Torp den 15. juli, men allerede mandag den 5. juli, finder den første samtalesalon sted med Kathrine Lilleør.

Lige lidt længere Det der ellers tidligere var Faktas velkendte slogan: »Vi vil så gerne have, du bliver lidt længere« kom utilsigtet også til at gælde Guldagergaard fredag aften, da en kæde sat på af kommunens folk spærrede for bilerne, da koncertern med Anders Blichfeldt var slut.

En morsom hændelse, der blev løst på kort tid, da den rette kode blev fremskaffet, og som ingen, fyldt op af skøn keramik og musik, tog ilde op i den lyse sommernat.