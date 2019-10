I dag blev det officielt, at de tre elefanter Lara, Djungla og Jenny fra Cirkus Arena skal til Knuthenborg Safaripark. Men de næste mindst otte måneder bliver de i Slagelse, hvor lokale kan opleve dem for sidste gang. Foto: Fleur Sativa

Cirkuselefanter må vente: Bliver i Slagelse mindst otte måneder

09. oktober 2019
Af Fleur Sativa

I en stald på Årslevvej i Slagelse står Cirkus Arenas tre cirkuselefanter Lara, Djungla og Jenny i øjeblikket og venter på en ny tilværelse.

De er nemlig netop blevet overtaget af Knuthenborg Safaripark på Lolland og kan se frem til en pensionstilværelse uden cirkusarbejde - men i stedet i grønne omgivelser og 150.000 kvadratmeter at boltre sig på.

Men stalden i Slagelse forbliver altså deres hjem de næste mindst otte måneder. Det fortæller Benny Berdino, der er direktør i Cirkus Arena.

- Det er den tidsramme, man har sat. Og så har vi indvilget i, at vi huser dem indtil da. Så er vi også henne i juni måned, og her håber vi på, at det hele er grønt, og at solen er fremme, så de får en fin overgang, fortæller han til Sjællandske.

Helt nyt anlæg skal bygges Skovriddersletten, hvor elefanterne skal flytte ind i Knuthenborg Safaripark, er nemlig lige nu ét stort græsareal. Når alle tilladelser er på plads, forventer parken derfor, at det vil tage cirka otte måneder, før anlægget er forvandlet til cirkuselefanternes nye hjem.

FAKTA Om det nye elefantanlæg i Knuthenborg Safaripark

Elefanterne får et udeanlæg på omkring 150.000 kvadratmeter og en stald på omkring 2000 kvadratmeter.

De er nu omkring 30 år gamle, og det forventes, at de kan leve i yderligere 30 år.

Det vurderes, at det vil koste omkring to millioner kroner om året at drifte det nye elefantanlæg.

Kilde: Knuthenborg Safaripark Om det nye elefantanlæg i Knuthenborg Safaripark Cirkusdirektør Benny Berdino er dog ikke bekymret over, at cirkuselefanterne må vente lidt endnu på de grønne omgivelser. Særligt ikke, fordi vinterperioden står for døren, forklarer han.

- Så er det bedre, at de er her under de forhold, de kender. Og det er jo trygge og gode forhold i indrettede stalde til formålet, hvor de også kan komme ud, når vejret tillader det, fortæller cirkusdirektøren, der heller aldrig selv har oplevet det som et problem at have cirkuselefanterne opstaldet.

Men sidste år besluttede et politisk flertal bestående af Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet at forbyde vilde dyr i cirkusmanegen. Siden har Cirkus Arenas elefanter derfor bare stået og ventet.

Direktør: Mit cirkushjerte er ked af det Set i det lys, er cirkusdirektøren derfor »lykkelig« over den aftale, der nu er på plads med Knuthenborg Safaripark. Og altså også den fremtid, der nu venter Lara, Djungla og Jenny.

- De kommer ikke til at gå på pension, vil jeg sige. De kommer nærmere på førtidspension. For de kunne godt stadig have haft 25 til 30 gode år tilbage i cirkus. Men når nu tingene har formet sig, som de har gjort, så er vi rigtig glade, forklarer Benny Berdino.

- Så mit cirkushjerte er ked af, at der ikke er elefanter. Men som cirkusdirektør er jeg rigtig glad for, at det er løst på denne måde. Alle er glade og tilfredse. Og vi håber selvfølgelig også i sidste ende, at elefanterne bliver det, uddyber cirkusdirektøren og peger på, at alle tre elefanter er født i fangenskab og aldrig har oplevet andet end at være cirkuselefant. - Så det kan jo være, at de pludselig står og tænker: »Ej. Kan vi ikke komme tilbage i cirkus?«, men det vil vi jo aldrig vide, siger Benny Berdino.

Vil man imidlertid opleve Lara, Djungla og Jenny en sidste gang, før de flytter, holder Cirkusland, der er en del af Cirkus Arena, åbent i blandt andet efterårsferien. Her vil elefanterne være, oplyser cirkusset.

Med til Knuthenborg Safaripark, som ikke har haft elefanter siden 1970'erne, flytter også en fjerde elefant, Ramboline, der kommer fra Cirkus Trapez i Sønderjylland. Alle fire elefanter blev købt af staten for 11 millioner kroner tidligere på året.