For at have noget at stå op til tilbød Christina Holme Larsen at tilberede et varmt måltid mad til blandt andet ældre under coronakrisen, efter hun havde mistet sit job. Nu er lykken vendt. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Christina ville hjælpe nogle få: Nu stifter hun eget firma i en krisetid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Christina ville hjælpe nogle få: Nu stifter hun eget firma i en krisetid

Da Christina Holme Larsen mistede sit kokke-job på grund af coronakrisen, åbnede hun sit køkken for fremmede i den gode sags tjeneste. Nu åbner hun Mad Klubben med eget CVR-nummer.

Slagelse - 19. oktober 2020 kl. 06:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det skulle bare være for en periode. Da Christina Holme Larsen fra Slagelse mistede sit job som kok, besluttede hun at ville tilbyde andre et varmt måltid mad for billige penge med råvarer handlet i den lokale Netto og tilberedt i hendes private køkken.

Idéen var at få tiden til at gå. Og i mellemtiden hjælpe andre, der enten ikke turde gøre indkøbene eller ikke kunne overskue madlavningen, mens hun selv ventede på en ny jobmulighed.

Men før Christina Holme Larsen fik set sig om, stod hun med en forretningsidé foran sig.

I dag har hun derfor oprettet virksomheden Mad Klubben med eget CVR-nummer og er gået fra at være kasseret på grund af corona til at være kommanderende i eget køkken. På kun få måneder.

Starten - Det startede som Corona Madklubben, hvor jeg bare ville hjælpe for eksempel ældre mennesker med at få et varmt måltid mad, forklarer Christina Holme Larsen, der blev arbejdsløs i slutningen af august på grund af nedskæringer som følge af coronakrisen, men som aldrig har kunnet sidde stille.

"(...) Antallet var ikke så vigtigt. Det handlede bare om at have noget at stå op til."

- Christina Holme Larsen, Mad Klubben - Christina Holme Larsen, Mad Klubben - Nogle dage havde jeg en enkelt bestilling og andre dage 10. Antallet var ikke så vigtigt. Det handlede bare om at have noget at stå op til. Og om at få følelsen af, at man gjorde en forskel - selv hvis det kun var for en enkelt, uddyber hun.

Christina Holme Larsen kommer nemlig selv fra det, hun kalder »en opvækst under trange kår«. Livet, som hun har levet, har med andre ord været et af den slags, hvor hun selv har skullet kæmpe sig til tingene.

Og hun ved af den grund, hvad det betyder, når andre endelig tænker på en.

Medieomtale gav medvind Først da Corona Madklubben en dag fik 150 nye medlemmer på et enkelt døgn, gik det op for hende, at hun kunne drive det til mere.

- Jeg havde haft et stykke i avisen. Og så eksploderede det. Der kom flere bestillinger på dagens ret, og folk begyndte at spørge, om jeg leverede til arrangementer i weekenderne. Så jeg var nødt til at stoppe op og spørge mig selv: »Hvad gør du nu, Christina?« Artiklen fortsætter efter billedet...

Når Christina Holme Larsen i dag laver mad i sit eget køkken som her, er det kun til sig selv. Hun har nemlig oprettet firmaet Mad Klubben og er rykket ud i et erhvervskøkken tilhørende en lokal boldklub. Foto: Anders Ole Olsen



Svaret fandt Christina Holme Larsen på Facebook, hvor hun i et offentligt opslag efterspurgte et muligt samarbejde, hvor hun kunne få lov til at låne et erhvervskøkken. Boldklubben B73 svarede, og kort tid efter spirrede iværksætter-drømmene på Hjorthøjvej i Slagelse.

For med den øgede aktivitet så Christina Holme Larsen sig nødsaget til at registrere sin virksomhed, Corona Madklubben, som en fødevarevirksomhed efter de gældende regler.

Udvidelser - Og så havde jeg bare brug for mere plads, forklarer kokken, som i dag har sat en streg henover corona, så kunder fremover bestiller fra Mad Klubben, når de ønsker at købe et klassisk dansk varmt måltid mad.

"Jeg er glad for igen at kunne forsøge mig selv. Men jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle blive rig af det her."

- Christina Holme Larsen, Mad Klubben - Christina Holme Larsen, Mad Klubben Eller hvis de ønsker smørrebrød eller fest- og receptionsmenuer, som er nogle af de udvidelser og ekstra tiltag, Christina Holme Larsen har foretaget i kølvandet på sin succes.

I fremtiden håber hun også på at kunne tilbyde levering og søger allerede nu efter en chauffør, der kan klare den del af jobbet.

- Jeg forestiller mig, at det skal være en, der ligesom mig ikke kan sidde stille og mangler lidt at lave, som derfor har lyst til at bruge et par timer om ugen på det, forklarer Christina Holme Larsen og afslører, at hun ikke helt kan løbe fra den oprindelige vision for sin madklub.

Vil gøre en forskel - Hvis jeg kan gøre en forskel for nogen ved at ansætte dem i et chauffør-job, så er det helt perfekt, understreger hun og uddyber, at fokus i køkkenet fortsat vil være på den varme dagens ret.

Og selv om både børnefamilier, enlige voksne og helt unge mennesker i dag er en del af Christina Holme Larsens kundekreds, vil priserne være særligt fordelagtige for pensionister og fastholdes til en flad 50'er per portion. Og nogle gange billigere.

Det var nemlig sådan, det hele startede.

- Jeg er glad for igen at kunne forsøge mig selv. Men jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle blive rig af det her, fastslår Christina Holme Larsen, der heller ikke foreløbig planlægger at hive store lønchecks ud til sig selv.

- Men hvis jeg kan gøre en forskel for nogen, så er jeg allerede rigere, end jeg nogensinde ville blive af penge, vurderer hun.

FAKTA Som hovedregel må alle lave mad til alle. Hvis du eksempelvis laver maden privat, behøver du ikke registrere din virksomhed som en fødevarevirksomhed.

Du må også gerne tjene penge på det. Men overstiger indtjeningen 50.000 kroner eksklusiv moms om året, vil aktiviteten blive defineret som en såkaldt hovedaktivitet og derfor skulle registreres.

Det skal den blandt andet, så Fødevarestyrelsen har mulighed for at føre kontroller med, at forhold som eksempelvis god hygiejne i forbindelse med madlavningen er i orden.

Hvis du ikke sælger mere end maksimalt 10 gange om året fra din forretning, vil du også falde under bagatelgrænsen, og din forretning skal ikke registreres som fødevarevirksomhed.