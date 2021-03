Se billedserie Chris Kristensen (tv) har overtaget virksomheden efter Erik Carlsen, der dog ikke har sat slutdato på dit virke i Vestsjællands Gas- og Oliefyrsservice, som han åbnede fra privatadresse på Ved Lunden for næsten 30 år siden. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Chris overtager virksomheden men Erik har ingen slutdato sat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Chris overtager virksomheden men Erik har ingen slutdato sat

VVS-virksomheden Vestsjællands Gas- og Oliefyrsservice har skiftet ejer. Chris Kristensen er glad for, at den tidligere ejer Erik Carlsen fortsætter, for et glidende generationsskifte er en perfekt løsning.

Slagelse - 12. marts 2021 kl. 08:20 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

- Vi skal fortsat være gode lokalt inklusiv hos de private og mindre kunder, og vi skal specialisere os i det, der er behov for. Og så vil jeg hellere fortsat gå glad på arbejde i stedet for at søge at tjene store penge ved at byde på vvs-arbejde på større byggeprojekter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger