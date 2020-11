Chokolade til dem på gulvet og ferie til lederne: Kritik af corona-belønning preller af på ældrechef

Ansatte på ældreområdet har haft travlt i coronatiden. Der er dog forskelle i måden, der anerkendes på. Ældrechef forsvarer kommunens gøren og laden.

Ansatte på gulvet i ældreplejen har efter slid, slæb og travlhed fået en æske chokolade som tak for indsatsen, der i coronatiden krævede noget ekstraordinært. Mellemledere er modsat blevet belønnet med en uges ekstra ferie, hvilket ældrechef gerne står på mål for.

Slagelse - 16. november 2020 kl. 19:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

»Det er lige til at brække sig over.«

Sådan lyder en af flere knubbede kommentarer i slipstrømmen af Slagelse Kommunes anerkendelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. En tak for indsatsen, som på sin vis er god nok, men som alligevel har vakt kritik af topledelsens ageren.

Mens ansatte på gulvet har fået en æske Summerbird-chokolade i form af et påskeæg, har mellemledere - det være sig ledere på plejecentre og i hjemmeplejen - fået mulighed for at tage en uges ekstra ferie.

Og den forskelsbehandling hører ingen steder hjemme, hvis du spørger medarbejdere og det kor af kritikere, der giver deres besyv med i debatten.

- Det giver da god mening. Dem på gulvet har jo så travlt, at de ikke har tid til ekstra ferie, lyder en af de mere retoriske kommentarer, der sammen med et hav af øvrige ramme bemærkninger på Sjællandskes Facebook-side tegner billedet af en måske sød tanke om belønning til ansatte, der i dette tilfælde dog har taget overhånd.

Alle skal føle sig anerkendt Ifølge Charlotte Kaaber, chef i Center for Sundhed og Ældre i Slagelse Kommune, er der dog intet odiøst i, at nogle anerkendes med en æske chokolade, mens andre får mulighed for at tage en ekstra uges ferie.

- Vi stiller store krav til vores ledere, og de har virkelig gjort en kæmpeindsats og lagt rigtig mange ekstra arbejdstimer under coronapandemien for, at vores arbejdspladser fungerer, siger hun og argumenterer med, at der er forskel på ansatte inden for sektoren.

Mens medarbejdere på gulvet er beskyttet af en kontrakt med en øvre tjenestetid, hvor antallet af arbejdstimer er skitseret, og som i øvrigt gør, at der udbetales overarbejdstimer, har mellemledere andre kår. Eksempelvis har flere været på telefonen i døgndrift, hvilket de ikke får noget ekstra for, lyder det.

- Vores ledere er ansat uden højeste arbejdstid, og derfor har vi valgt at belønne den ekstra indsats på denne måde. Det er vigtigt for både medarbejdere og ledere, at de føler sig anerkendt for deres arbejde, især når de leverer en kraftpræstation som her under corona - det vil det også være i fremtiden, slår hun fast.

Hun siger i øvrigt, at der på det pågældende område kun er ledere, som er ansat uden øvre arbejdstid.

Ærgerlig over »dem og os« FOA kritiserer den skæve fordeling mellem ledere og øvrige medarbejdere, og dette tilfælde er et godt eksempel, mener sektorformand Torben Klitmøller Hollmann.

- Det her handler ikke om, hvorvidt chefer fortjener det eller ej. Det her handler om, at det er et megadårligt signal at sende, når frontpersonalet har knoklet røven ud af bukserne og så ikke får noget for det, sagde han til TV 2 forleden.

Charlotte Kaaber ærgrer sig dog over, at diskussionen ender i et »dem« og »os«.

- Vi har brug for dygtige medarbejdere og dygtige ledere, og de har brug for hinanden for at levere den bedste indsats til borgerne, siger hun og bemærker, at man også i fremtiden vil anerkende.