Da en 17-årig dreng uden kørekort bragede en bil ind gennem et facadevindue i frisørsalonen »Hos Peter« på Jernbanegade i Slagelse, kunne det være gået meget mere galt, end det gjorde. Det vurderer butikschef i salonen Lotte Petersen, der i dag kan fremvise spor fra biluheldet på blandt andet salonens disk og den næste tid må leve med en træplade i stedet for et facadevindue.

Chok: Glasskår fløj ung pige om ørerne, da bil bragede ind i salon

Lotte Petersens ansigt er vendt imod den store træplade, der lige nu erstatter et af facadevinduerne i frisørsalonen »Hos Peter« på Jernbanegade i Slagelse, hvor hun er butikschef. For torsdag aften klokken 19.07 bragede en bil ind i bygningen.

