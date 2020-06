Artiklen: Chikane: Majs sået for at tage havudsigt fra huse

Chikane: Majs sået for at tage havudsigt fra huse

Beboere på Musholmvej føler sig på tredje år chikaneret af byggekongen og indehaver af DKR-huse ApS Dannie K. Rasmussen. Han har nu sået to majsbælter, som fjerner beboernes havudsigt. Dannie K. Rasmussen afviser chikane og beskylder beboere og journalist for optrapning af konflikten.

Majsplanter bliver ret høje. To striber på et samlet areal på 1200 kvadratmeter har byggekongen og indehaver af DKR-huse ApS Dannie K. Rasmussen fået sået på sin mark lige foran en række af huse på Musholmvej, så planterne på sigt fjerner havudsigten fra ejendommene.

