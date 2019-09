Per Hesselbergs curriculum vitæ fylder otte a4-sider. Det med at skifte opgaver er en militær spidskompetence. Hans nyeste titler er flotilleadmiral og chef for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste fra den 15. september. Foto: Thomas Olsen.

Chefstilling på flådestation nedlagt

Af Helge Wedel Kommandør Per Hesselberg tiltræder 15. september nyt job i Aarhus som chef for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, ligesom han udnævnes til flotilleadmiral. Kommandørkaptajn Steen Engstrøm fortsætter som stabschef og garnitionskommandant på flådestationen i Korsør.

