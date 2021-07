Se billedserie Tidligere vandchef hos SK Forsyning Jan Jørgensen er udlånt i et år som ny leder af kommunens miljøafdeling med 23 ansatte.

Chef sagde op - låner sig til en ny

Afdelingsleder i kommunens miljøafdeling Jette Jungsberg erstattes af udlån fra SK Forsyning. Den nye miljøchef taler om at fjerne PFOS ansvarligt.

Slagelse - 15. juli 2021 kl. 07:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Arbejdspladsen bliver i Korsør i den kommunale administrationsbygning på Dahlsvej, når den 60-årige tidligere vandchef hos SK Forsyning Jan Jørgensen tager over efter den nuværende leder af miljøafdelingen Jette Jungsberg, der efter 17 år har sagt op til fordel for jobbet som teamleder for Næstved Kommunes afdeling for miljø og affald.

Midlertidigt udlånt - Det kunne jeg ikke sige nej til , da vores ejer (kommunen, red.) spurgte om hjælp til en presset situation med to opsigelser i deres miljøafdeling. Jeg er udlånt midlertidigt i et år, siger Jan Jørgensen. Han når cirka to uger sammen med Jette Jungsberg, som fratræder ved udgangen af august.

- Jeg kender Jette og i øvrigt de fleste andre medarbejdere i afdelingen udmærket, og så er jeg helt og aldeles opdateret på PFOS-sagen, siger Jan Jørgensen. Erfaring med at arbejde i en kommune har han fra 17 års ansættelse i den daværende Skælskør Kommunes tekniske forvaltning.

Fjerne PFOS? - Når du som ny miljøleder bliver spurgt, om de store mængder PFOS i grøften og på engen skal fjernes - hvad svarer du så?

- Når vi om kort tid får NIRAS-rapporten med omfanget af forureningen, så kan vi bedre vurdere, hvordan vi kan fjerne PFOS på en ansvarlig måde - altså hvor dybt et lag af jorden skal graves væk, siger Jan Jørgensen.

Ny varmemetode Han kender i øvrigt Niels Ploug fra Krüger A/S, der for nylig her i Sjællandske forklarede om en ny metode, hvor PFOS kan fjernes på forureningsstedet ved at holde den PFOS-fyldte jord 350 grader varm i syv dage.

- Jeg synes da bestemt, at den nye metode fra Krüger A/S lyder interessant. Det kunne da være spændende, hvis vi blev de første i verden, der afprøvede metoden i fuld skala. Vi kunne eventuel bruge pladsen ved Korsør Renseanlæg til at opvarme jorden på, så den ikke skulle køres så langt væk, siger Jan Jørgensen.

Han forventer, at der i NIRAS-rapporten også kommer anbefalinger til, hvad der skal og kan gøres med de tilbageværende store mængder af PFOS på og ved Korsør Brandskole.