Chef krænkede teenagepige igennem ni måneder: Slipper for at ryge i fængsel

Slagelse - 14. marts 2021 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

En 51-årig mand fra Slagelse, der udover at være souschef og elevansvarlig i en lokal dagligvarebutik også er et aktivt foreningsmenneske, slipper for at ruske tremmer.

Han må dog leve med et krydderi til straffeattesten, efter han fredag eftermiddag blev dømt for at krænke en ung piges blufærdighed ad flere omgange i løbet af 2020.

Således blev manden i går dømt i overensstemmelse med anklageskriftet ved Retten i Næstved.

Heri fremgår det blandt andet, at han skal have befølt en 16-årig pige uden på tøjet, på numsen, inderlår, maven samt overkroppen tæt på bryst og tæt ved hendes kønsdele.

Manden blev dømt for »to-tre gange« i et personalerum at have gjort som beskrevet. Det gav udslag i en betinget straf på 20 dages fængsel plus krav om 40 timers samfundstjeneste.

Dommen var skærpet i forhold til lignende sager om krænkelser af nogens blufærdighed, idet det skal have foregået flere gange, og at han var chef.

Manden udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommen.