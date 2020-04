Chef er sikker: Vi er de sidste, der får lov til at åbne efter påske

Biografchefen Kristoffer Gades forsigtige - og ifølge ham selv optimiske - bud på, hvornår Panorama i Slagelse igen kan komme til at åbne, lyder på om en måned. Altså i slutningen af april. Her bliver udfordringen dog, at der ingen film er at vise. Foto: Fleur Sativa

Selv om Danmark måske kan se frem til en gradvis åbning allerede efter påske, forventer Panorama i Slagelse at være en af de sidste steder, der igen kan åbne op for gæster. Og selv når tilladelsen til at åbne bliver givet, er biografen udfordret på visningen af film, siger biografchefen.

Slagelse - 03. april 2020 kl. 09:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en siddeafstand på bare få centimeter og ofte flere hænder i den samme bøtte med popcorn er landets biografer måske ikke det første sted, man vil gå, hvis man ønsker at undgå smitte med coronavirus.

Og netop derfor forudser Panorama i Slagelse også, at biografen vil være ét af de sidste steder, der får lov til at åbne, når regeringen gradvist vil begynde at åbne op for Danmark igen.

Det siger biografchef Kristoffer Gade, efter statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag fortalte, at regeringen var klar til - måske - allerede at åbne op for Danmark gradvist efter påske.

- Jeg tror ikke, at vi slår dørene op allerede der. Desværre. Vi er nok de sidste, der får lov til at åbne. Og selv hvis vi forestillede os, at det blev anderledes, så går vi glip af hele påsken, som altid er en stor tid for os. Her har folk fri, og de vil gerne ud at hygge sig. Og så plejer de at komme til os, forklarer Kristoffer Gade.

Økonomi er sekundær Biografchefen har dog allerede tidligere understreget, at hensynet til biografens økonomi i den nuværende situation er sekundært. Først og fremmest handler det om at sikre gæster og ansatte.

Af den grund valgte biografen allerede tidligt at aflyse alle forestillinger. Det skete, da regeringen i første omgang kun anbefalede at rykke eller aflyse arrangementer med mere end 100 deltagere for at inddæmme smittespredningen af coronavirus.

Selv om der dengang kun var tale om en anbefaling, valgte biografen altså at rette sig efter det. Artiklen fortsætter efter billedet...

I biografen frtgter man, at man til sidst er nødt til at smide varer ud - som f.eks. bland-selv-slik og popcorn, der ikke kan holde sig. Her ses biografchefen Kristoffer Gade (th.) sammen med biografdirektør Morten Stefansen. Foto: Fleur Sativa



- Vi kan måske sikre salene, men hvis vi forestiller os, at vi bare har 30 biografgæster i hver sal, så har vi pludselig et problem i foyeren, hvor vi vil være over 100 samlet, har Kristoffer Gade tidligere forklaret.

Siden er restriktionerne blevet strammet, og i dag må hverken uddannelsesinstitutioner, spisesteder eller f.eks. frisører holde åbent. Indtil videre gælder dette til og med 2. påskedag.

Kan ikke vise film Biografchefens forsigtige - og ifølge ham selv optimiske - bud på, hvornår Panorama kan komme til at åbne igen, lyder imidlertid på om en måned. Altså i slutningen af april.

- Men selv hvis vi er så heldige at kunne åbne om en måneds tid, så har vi faktisk ikke nogle film at vise. For alle store premierefilm er taget af markedet, fortæller Kristoffer Gade og peger på, at blandt andet den nyeste James Bond-film »No Time to Die«, der skulle spilles i påsken, er rykket til at få premieredato i november.

Det samme gælder den nyeste i rækken af Fast & Furious-filmene, »F9«, der skulle have haft premiere i maj. Den er nu på grund af coronavirus rykket til april næste år, oplyser biografchefen i Panorama Slagelse.

Men den begrænsede mulighed for at kunne vise nye premierefilm er snart ikke den eneste udfordring, som biografen står over for.

Også biografens lager af slik risikerer at blive for gammelt, hvis det ikke snart igen bliver muligt at invitere biografgæster indenfor.

Venter på udmelding - Vi går i øjeblikket og venter på en udmelding fra regeringen. Men hvis vi ikke snart kan åbne, så er vi også ved at skulle se på vores varer, for de løber jo på datoen, og vi vil helst undgå at skulle smide det ud, forklarer Kristoffer Gade og peger på, at biografen i det tilfælde er klar til at sælge eller give f.eks. bland-selv-slikket ud for at undgå madspild.

Midt i usikkerheden omkring, hvornår biografen kan få lov til at åbne igen, er biografchefen dog helt sikker på én ting: Det vil ikke blive nogen udfordring at komme tilbage på benene igen, når det sker.

"Netop fællesskabet tror jeg, at vi vil have endnu mere brug for at søge end tidligere, når vi er på den anden side af det her."

- Kristoffer Gade, biografchef i Panorama Slagelse - Kristoffer Gade, biografchef i Panorama Slagelse Selv om den almindelige dansker i disse dage måske opdager, at film også sagtens kan ses hjemmefra sofaen, frygter Kristoffer Gade ikke, at streaming-tjenester på sigt vil blive en større konkurrent end tidligere.

- Streaming-tjenester har jo efterhånden været en ting i rigtig lang tid, og i al den tid har bigrafer generelt faktisk set en vækst. Så det kan da godt være, at folk disse dage i højere grad opdager »hjemmehyggen«, men jeg føler mig på ingen måde truet af det, forklarer biografchefen.

Vil vende stærkt tilbage Ifølge Kristoffer Gade søger biografgæsten større filmoplevelser og fællesskabet, når sofaen derhjemme fravælges til fordel for biografsalene. Og det vil de blive ved med at gøre, tror han.

- Mange kan nok godt nikke genkendende til, at man ikke kan lade telefonen være, når man sidder i sofaen - også selvom man er sammen med familie eller venner. Så når folk vælger os, så søger de fællesskabet, som vi bidrager med rammerne til, siger Kristoffer Gade og vurderer:

- Og netop fællesskabet tror jeg, at vi vil have endnu mere brug for at søge end tidligere, når vi er på den anden side af det her. For så trænger vi alle mere end nogensinde før til at komme ud. Så vi vil vende stærkt tilbage. Det er jeg sikker på, fastslår biografchefen.