Direktør på Danmarks Busmuseum, Ole Vang, ved den knaldrøde Volvo B11, årgang 1938, der er blevet belagt med hvid folie for at ligne en af De Hvide Busser. Foto: Solveig Hansen

Chauffører fra Skælskør gjorde en forskel med De Hvide Busser

Bussen han skal køre i er den samme, som han plejer at køre i, men farven er anderledes, og ruten, som han skal køre, er både en anden, betydelig længere og ikke mindst mere farefuld.

Fra Skælskør til Neuengamme

Som en ud af fem lokale buschauffører har Helmuth Pedersen meldt sig til at køre i kortege ned gennem Tyskland sammen med 122 andre danske buschauffører for at komme i første omgang danske Kz-fanger til undsætning.