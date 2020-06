Fregatten »PETER WILLEMOES« ligger her ved den kaj, hvor ulykken skete. Billedet er taget fra søsterskibet »IVER HUITFELDT«, hvorfra besætningen kom den fastklemte chauffør til undsætning med førstehjælp og genoplivningFoto: Mie Neel.

Chauffør overlever ulykke ved lastbil med 12 ribben brækket

Det oplyser flådekilder til Sjællandske. Det var mandskab og sanitetsfolk fra fregatten »IVER HUITFELDT«, der kom chaufføren til undsætning, da ulykken skete på kajen lige ud for fregatten, hvor chaufføren skulle flytte en container.

Besætningen fik ham befriet fra støttebenet, hvorefter de ydede førstehjælp og fik ham genoplivet.

Han blev i lægehelikopter fløjet til traumeafdelingen på Rigshospitalet, hvor han blev lagt i kunstig coma.

Han vågnede efter et døgn, hvor hans hjerne ikke umiddelbart synes at have taget skade af den voldsomme ulykke.

Men 12 af chaufførens ribben var brækket, fastslår flådekilderne.